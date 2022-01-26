Эдуард Латыпов: «Буду рад соревноваться с лучшими спортсменами мира и ощутить настоящий олимпийский дух»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, с каким настроем подходит к Олимпийским играм в Пекине.

«С нетерпением жду поездки в Пекин! Буду рад соревноваться с лучшими спортсменами мира и ощутить настоящий олимпийский дух. Спорт без границ! Уверен, что Олимпиада в Пекине пройдет на высшем уровне. Следите за Олимпиадой и поддерживайте своих любимых спортсменов!» — написал Латыпов в Instagram.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Оргкомитет Игр требовал, чтобы Латыпов вылетел в столицу Китая не ранее 28 января в связи с коронавирусными ограничениями.