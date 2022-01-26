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Сегодня, 20:23

Эдуард Латыпов: «Буду рад соревноваться с лучшими спортсменами мира и ощутить настоящий олимпийский дух»

Биатлонист Латыпов поделился ожиданиями от предстоящей Олимпиады
Иван Шитик
Корреспондент

Российский биатлонист Эдуард Латыпов рассказал, с каким настроем подходит к Олимпийским играм в Пекине.

«С нетерпением жду поездки в Пекин! Буду рад соревноваться с лучшими спортсменами мира и ощутить настоящий олимпийский дух. Спорт без границ! Уверен, что Олимпиада в Пекине пройдет на высшем уровне. Следите за Олимпиадой и поддерживайте своих любимых спортсменов!» — написал Латыпов в Instagram.

Публикация от Эдуард Латыпов (@edlatypov)

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Оргкомитет Игр требовал, чтобы Латыпов вылетел в столицу Китая не ранее 28 января в связи с коронавирусными ограничениями.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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