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Ростовцев — о промахе Цветкова: «Он должен был стоять, как скала, и от всего абстрагироваться»

Ростовцев оценил выступление Цветкова в индивидуальной гонке на Олимпиаде
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший биатлонист Павел Ростовцев прокомментировал выступление россиянина Максима Цветкова в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«За каждый выстрел нужно бороться, — приводит слова Ростовцева «РБ Спорт». — Если у Цветкова не получилось сделать качественный выстрел с первой подводки, когда мишень заходит в мушку, нужно было его проконтролировать и отложить. Это большое мастерство. У многих биатлонистов не хватает этого. Думаю, что любой тренер по стрельбе согласится с этим. И таких примеров очень много: отложил выстрел, попал, и успех. К сожалению, у Максима не получилось попасть в следующей подводке».

По его мнению, промах россиянина — технический брак.

«Или дрогнула левая рука, которая держит винтовку. Или правое плечо включилось. Или, например, палец стал резко обрабатывать пусковой крючок. Цветков остановился и исправил это неправильное действие. Может быть, начал зацеливаться. Но основная причина в настрое, психологии и какой-то ментальной готовности. Он должен был стоять, как скала, и от всего абстрагироваться. Это у Максима не получилось», — сказал он.

Напомним, что в индивидуальной гонке Цветков занял четвертое место. Он допустил один промах на последнем рубеже последним выстрелом. Золото завоевал француз Кантен Фийон Майе.

Россияне Александр Логинов и Эдуард Латыпов заняли десятое и 11-е места соответственно.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-rostovtsev-promah-tsvetkova-on-dolzhen-by-l-stoyat-kak-skala-i-polnost-yu-ot-vsego-abstragirovat-sya/
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