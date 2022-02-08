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Сегодня, 14:36

Биатлонист Лапшин заявил, что российские спортсмены боятся сказать что-то лишнее

Биатлонист Лапшин объяснил, почему российские спортсмены зажатые и серьезные
Карен Саркисян
Корреспондент

Биатлонист сборной Южной Кореи Тимофей Лапшин, объяснил, почему российские спортсмены более зажатые и серьезные.

«Это из-за повышенного внутреннего давления и высокой конкуренции, — приводит слова Лапшина «Газете.Ru». — Да и менталитет у нас такой. Я ведь был в сборной России и таким же был. Боишься что-то лишнее сказать, все пропускаешь через внутреннюю цензуру, что можно, что нельзя».

По мнению биатлониста, большая ответственность давит на спортсменов из России.

«К примеру, Цветков вел влог, а потом его закрыл из-за этого внутреннего давления, когда ему говорили, что вот, вместо того чтобы снимать что-то, шел бы лучше тренироваться. По себе все это знаю, мне тоже иногда об этом говорят. Но если ты четко разделяешь тренировки и блог, то это только на пользу идет», — сказал он.

Напомним, что Лапшин выступал за сборную России до 2017 года. Биатлонист завоевывал золотую медаль на этапе Кубка мира в Контиолахти в 2012 году. Сегодня, 8 февраля, он занял 71-е место в индивидуальной гонке на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/beijing-2022/news/2022/02/08/17258131.shtml
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
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