Немецкая биатлонистка Херманн выиграла золото Олимпиады в Пекине, россиянки — без медалей
Немецкая биатлонистка Дениз Херманн выиграла золото Олимпиады в Пекине в индивидуальной гонке.
Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше. Замкнула тройку норвежка Марта Ольсбу Ройселанн.
Россиянка Кристина Резцова могла побороться за медали, но допустила два промаха и заняла девятое место. Ульяна Нигматуллина допустила десять промахов.
33-летняя Херманн — бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в лыжной эстафетной гонке. Кроме того, она является чемпионкой мира по биатлону 2019 года в гонке преследования.
Для сборной Германии это вторая золотая медаль на Олимпиаде в Пекине.
Биатлон
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Индивидуальная гонка
15 км
1. Дениза Херманн (Германия) — 44.12,7 (1)
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — +09,4 (1)
3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — +15,3
4. Ванесса Фойгт (Германия) — +16,6 (1)
5. Динара Алимбекова (Белоруссия) — +31,7 (1)
6. Маркета Давидова (Чехия) — +31,9 (1)
7. Дидра Ирвин (США) — +01.01,4 (1)
8. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — +01.02,7 (1)
9. Кристина Резцова (Россия) — +01.13,1 (2)
10. Юлия Джима (Украина) — +01.21,7 (2)