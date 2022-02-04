Майгуров попросил МОК и оргкомитет Олимпиады изменить условия питания в карантинном отеле в Пекине
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что обратился в МОК с просьбой изменить условия питания в карантинном отеле, где находится российская биатлонистка Валерия Васнецова.
«Через IBU направили запрос в МОК, в оргкомитет, в комиссию спортсменов, чтобы ситуацию поправить. Пообещали, что что-то изменят», — приводит руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов слова Майгурова.
Ранее Васнецова пожаловалась на условия питания в карантинном отеле и рассказала, что сильно похудела за время нахождения в гостинице.
30 января Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус. После этого стало известно, что спортсменку на Олимпиаде в Пекине заменит Евгения Буртасова.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
Источник: https://tass.ru/sport/13615379
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