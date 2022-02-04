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Сегодня, 08:14

Майгуров попросил МОК и оргкомитет Олимпиады изменить условия питания в карантинном отеле в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что обратился в МОК с просьбой изменить условия питания в карантинном отеле, где находится российская биатлонистка Валерия Васнецова.

«Через IBU направили запрос в МОК, в оргкомитет, в комиссию спортсменов, чтобы ситуацию поправить. Пообещали, что что-то изменят», — приводит руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов слова Майгурова.

Ранее Васнецова пожаловалась на условия питания в карантинном отеле и рассказала, что сильно похудела за время нахождения в гостинице.

30 января Васнецова сдала два положительных теста на коронавирус. После этого стало известно, что спортсменку на Олимпиаде в Пекине заменит Евгения Буртасова.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13615379
Биатлон
Олимпиада
Коронавирус
Валерия Васнецова
Виктор Майгуров
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