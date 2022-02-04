Васнецова о плохом питании на карантине в Пекине: «Не понимаю, почему к спортсменам такое отношение»

Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на питание в карантинном отеле Олимпиады-2022 в Пекине.

«Если вы думаете, что тут кормят так всех, то вы ошибаетесь. На фото еда нашего доктора, он находится в этом же отеле на два этажа ниже меня. Дело в том, что здесь на каждой двери висит табличка с именем и родом деятельности человека. У спортсменов висит ободранный листок, на котором все это указано, а у других людей, причастных к Олимпиаде (персонал, корреспондент и пр.), висит пластиковая карточка со всеми данными.

Так вот, у кого на двери висит та карточка, приносят нормальную еду, а спортсменам — этот ужас. Справа от меня живет парень, спортсмен, и контейнеры возле его двери точно такие же, как у меня. Но слева от меня живет не спортсмен, и контейнеры возле его двери такие, как указано на фото. Честно говоря, я не понимаю, почему к нам, к спортсменам, такое отношение?!" - написала Васнецова в Instagram.

Сторис Валерии Васнецовой. Фото Instagram

Ранее Васнецова рассказала, что сильно похудела из-за питания в карантинном отеле Олимпиады.

В конце января стало известно, что биатлонистка Евгения Буртасова заменит в сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине Васнецову, которая сдала два положительных теста на коронавирус.

Изначально в состав женской сборной на Олимпиаду входили Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Васнецова. Буртасова числилась в качестве запасной.