Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 07:50

Васнецова о плохом питании на карантине в Пекине: «Не понимаю, почему к спортсменам такое отношение»

Биатлонистка Васнецова раскритиковала еду на карантине в Пекине
Сергей Разин
корреспондент
Валерия Васнецова.
Фото Twitter

Российская биатлонистка Валерия Васнецова пожаловалась на питание в карантинном отеле Олимпиады-2022 в Пекине.

«Если вы думаете, что тут кормят так всех, то вы ошибаетесь. На фото еда нашего доктора, он находится в этом же отеле на два этажа ниже меня. Дело в том, что здесь на каждой двери висит табличка с именем и родом деятельности человека. У спортсменов висит ободранный листок, на котором все это указано, а у других людей, причастных к Олимпиаде (персонал, корреспондент и пр.), висит пластиковая карточка со всеми данными.

Так вот, у кого на двери висит та карточка, приносят нормальную еду, а спортсменам — этот ужас. Справа от меня живет парень, спортсмен, и контейнеры возле его двери точно такие же, как у меня. Но слева от меня живет не спортсмен, и контейнеры возле его двери такие, как указано на фото. Честно говоря, я не понимаю, почему к нам, к спортсменам, такое отношение?!" - написала Васнецова в Instagram.

Сторис Валерии Васнецовой. Фото Instagram
Сторис Валерии Васнецовой.
Фото Instagram

Ранее Васнецова рассказала, что сильно похудела из-за питания в карантинном отеле Олимпиады.

В конце января стало известно, что биатлонистка Евгения Буртасова заменит в сборной России на зимних Олимпийских играх в Пекине Васнецову, которая сдала два положительных теста на коронавирус.

Изначально в состав женской сборной на Олимпиаду входили Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Васнецова. Буртасова числилась в качестве запасной.

Олимпиада
Валерия Васнецова
3
2
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Олимпиада 2022: Россия — вторая после ритм-танца в команднике по фигурке. Онлайн-трансляция
Открытие Олимпиады 2022 в Пекине: онлайн-трансляция церемонии
Украинская фигуристка Голиченко о запрете говорить на русском: «По языку ограничений нет, каждый выбирает сам»
«У нас нет никаких проблем с другими спортсменами». Ковальчук ответил про скандальный самолет и тесты
«Наши фигуристы лучшие на планете!» Гербольдт — о прокате Кондратюка в командном турнире
Синицина/Кацалапов проиграли американцам в командном турнире. Это добавляет тревоги и перед личным стартом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев рассказал, как организаторы Олимпиады-2022 потеряли его тест на коронавирус

Майгуров попросил МОК и оргкомитет Олимпиады изменить условия питания в карантинном отеле в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости