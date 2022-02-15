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Матыцин поздравил сборную России по биатлону с бронзой в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине

Иван Торопцев
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил сборную России по биатлону с бронзовой медалью в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравляю наших биатлонистов с завоеванием бронзовой медали в эстафете! Каждый из тех, кто следил за гонкой, ждал от команды «золото», но последняя стрельба решила исход всей гонки. Тем не менее, наши биатлонисты показали невероятное стремление в борьбе за награду, Эдуард не выбыл из гонки за медаль и финишировал третьим.

Отмечу, что на Играх-2018 в Пхёнчхане наша сборная впервые в истории осталась без медалей. И то, какой результат сегодня показывают российские биатлонисты, достойно уважения и признания. Несмотря ни на что, Кариму, Александру, Максиму и особенно Эдуарду необходима сейчас поддержка всех россиян, чтобы достойно выступить в масс-старте. Пусть эта «бронза» станет стимулом для будущих побед!», — приводит пресс-служба министерства спорта слова Матыцина.

Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призером в эстафете. Команда проиграла 45,3 секунды сборной Норвегии, которая выиграла гонку.

Перед последней стрельбой в эстафете Латыпов лидировал с отрывом в 59,3 секунды. На огневом рубеже россиянин промахнулся 5 раз (один из промахов — дополнительным патроном) и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третье место.

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Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Олег Матыцин
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