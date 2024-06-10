30-летний дебютант и запасной «Барселоны». Игроки сборной Испании, которых зря взяли на Евро

Они заняли места гораздо более сильных исполнителей.

Испания — самая успешная сборная стыка 2000-х и 2010-х, но в современности она уже давно не добивалась успехов на крупных турнирах. После двух побед на Евро (2008-й и 2012-й) и триумфа на чемпионате мира (2010-й) «красная фурия» лишь раз преодолела стадию 1/8 финала на этих соревнованиях — на прошлом чемпионате Европы добралась до бронзовых медалей, уступив в полуфинале будущим чемпионам итальянцам в серии пенальти.

На новый континентальный турнир Луис де ла Фуэнте везет испанскую сборную после топового выступления в квалификации (семь побед в восьми матчах и первое место в группе) и победы в Лиге наций — в финале летом прошлого года оказались сильнее хорватов в серии 11-метровых. Но, даже несмотря на недавние успехи, в команде хватает свежих имен. Например, Ламин Ямаль и Алекс Баэна дебютировали за сборную в сентябре 2023-го, защитник Дани Вивиан — только в марте 2024-го. Но их вызов на Евро выглядит вполне справедливым — игроки действительно провели сильный сезон. Удивляет появление в команде других футболистов.

Айосе Перес. Фото Global Look Press

Айосе Перес

Главный шок в заявке испанцев — 30-летний нападающий «Бетиса». Перес в прошедшем сезоне показал среднюю статистику: 11+2 в 38 матчах во всех турнирах и ни одного мяча в ворота клубов топ-7 ла лиги. Испанец никогда в карьере не выделялся крутой результативностью. Больше 10 голов за сезон в чемпионате оформил только в сегунде (16 в 2013/14-м) и в одной кампании за «Ньюкасл» в АПЛ (12 в 2018/19-м). Причем прошедший год оказался настоящим ренессансом для карьеры испанца — до него вымучил лишь семь взятий ворот в национальных чемпионатах за три года. Сомнительные цифры для форварда одного из фаворитов чемпионата Европы.

Разумеется, Перес с такой хлипкой результативностью никогда не вызывался в сборную до июня 2024-го. Испанец дебютировал за «красную фурию» прямо перед Евро — 5 июня почти 31-летний «юниор» целиком отбегал товарищеский матч против Андорры (5:0), в котором даже отметился голом и результативным пасом. Возможно, де ла Фуэнте зацепила универсальность футболиста, ведь Айосе может сыграть на любой позиции в нападении. Чаще всего он появляется на левом фланге или центре, но также без проблем выйдет справа, в оттяжке или даже на позиции атакующего полузащитника.

Сам футболист как будто тоже удивлен попаданием в окончательную заявку сборной. «Я получил новости с большой радостью и энтузиазмом. Как только мне сообщили об этом, я пошел к родственникам и друзьям. Несмотря на то что мне немного грустно за партнеров, которых отцепили, очень рад остаться в команде. Спасибо тренеру, который очень доверял мне», — поделился футболист.

Ферран Торрес. Фото Global Look Press

Ферран Торрес

Еще один сомнительный выбор в линию атаки: Ферран Торрес выжал непримечательные 11+4 в 42 играх за «Барселону» во всех турнирах, а текущая игровая форма нападающего — настоящая тоска. За клуб Ферран не отмечался результативными действиями с 21 января, когда разбомбил хет-триком «Бетис» в чемпионате Испании и добавил к нему голевую на Жоау Феликса. Ожидаемо игрок потерял место в основе каталонцев и почти весь сезон балансировал между стартовым составом и скамейкой запасных. Торрес даже слегка не добил 2000 игровых минут во всех соревнованиях (1993), а в среднем проводил на поле чуть больше тайма — примерно 47,5 минуты.

Также Ферран не так давно восстановился после травмы подколенного сухожилия: вернулся в конце марта, после чего лишь в двух матчах «Барселоны» провел на поле больше получаса. Правда, 5 июня в товарищеской встрече с Андоррой он отбегал полный матч и даже сделал «гол плюс пас». В целом, Торрес уже давно стабильно вызывается в сборную и получает в ней регулярную практику. Правда, к предстоящему турниру гораздо больше испанских нападающих продемонстрировали лучшую результативность в ла лиге, но остались вне заявки. Этот список также относится и к вопросу о вызове Переса, который в прошедшем розыгрыше ла лиги не отметился впечатляющей статистикой.

• Борха Майораль оформил 15+1;

• Горка Гурусета — 14+5;

• Уго Дуро — 13+2;

• Жерар Морено — 10+6;

• Яго Аспас — 9+10;

• Сам Торрес положил в чемпионате 7+3.

Также Ферран — один из самых критикуемых игроков «Барселоны» в прошедшем сезоне. Нападающий даже полностью отказался от чтения медиа, чтобы не нарываться на уничтожающие материалы. «У меня вся пресса заблокирована. Я не читаю ее, потому что она мне ничего не дает. Люди снаружи пытаются нас уничтожить, заставить нас нервничать», — высказался испанец.

Эмерик Ляпорт. Фото Global Look Press

Эмерик Ляпорт

Центральный защитник весь сезон провел в Саудовской Аравии, где вместе с Криштиану Роналду так и не смог выиграть трофей с «Аль-Насром». Сам Ляпорт провел 39 матчей во всех турнирах, в которых настрелял 4+1. Но гораздо больше запомнилось хамское поведение Эмерика, которое вылилось в пять желтых и две красные карточки. Причем одним удалением он серьезно подставил команду: из-за дисквалификации пропустил ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК, в котором «Аль-Наср» по итогу уступил египетскому «Аль-Айну» в серии пенальти. Отсутствие одного из самых звездных футболистов явно сказалось на качестве игры клуба.

Также в предпоследнем туре чемпионата Саудовской Аравии Ляпорт добился очень странного удаления. После единоборства с игроком «Эр-Рияда» зачем-то схватил оппонента за руку и кулаком ударил по локтю — после вмешательства ВАР испанцу показали прямую красную, а «Аль-Насру» пришлось отыгрываться в меньшинстве (2:2). Других достижений у Эмерика в Саудовской Аравии не нашлось: все же уровень местного футбола гораздо слабее европейского, поэтому вызов защитника на Евро удивляет, тем более что были и более ожидаемые кандидаты.

Например, на позиции Эмерика мог бы быть одно из главных открытий европейского сезона — 17-летний центрбек Пау Кубарси. Парень со второй половины сезона вцепился в основной состав «Барселоны»: полностью отыграл три игры плей-офф Лиги чемпионов и добавил к ним 19 в чемпионате и две в Кубке Испании. В марте проспект даже дебютировал за сборную и провел три матча, но в окончательную заявку на Евро не попал. Возможно, Пау дали возможность нормально отдохнуть и подготовиться к Олимпиаде. Также центральным защитником вместо Ляпорта мог бы поехать Серхио Рамос. 38-летний ветеран явно бы пригодился на крупном турнире, ведь находился в чемпионских составах на двух чемпионатах Европы и чемпионате мира, всего отыграв безумные 180 матчей за «красную фурию». К тому же он неплохо провел сезон в «Севилье»: 37 игр и 7+1 во всех соревнованиях.