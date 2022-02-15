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Норвежский неудачник Сочи-2014 Свендсен поддержал Латыпова после мужской эстафеты на Олимпиаде

Норвежский биатлонист Свендсен поддержал Латыпова после мужской эстафеты на Олимпиаде
Екатерина Савостина
Корреспондент
Норежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен (в центре) после эстафеты на Олимпиаде-2014.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен поддержал россиянина Эдуарда Латыпова после неудачной стрельбы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России лидировала перед последней стрельбой, но Латыпов допустил 5 промахов на заключительном рубеже и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третью строчку.

«Все мои мысли и чувства с Эдуардом Латыповым. Я и сам был в такой ситуации (в 2014 году). Русские, позаботьтесь о нем», — написал Свендсен в Twitter.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи сборная Норвегии шла в лидерах перед последней стрельбой в мужской эстафете, но Свендсен промахнулся четыре раза и был вынужден уйти на штрафной круг. Из-за этого норвежцы заняли четвертое место.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
Эмиль Хегле Свендсен
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