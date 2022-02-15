Норвежский неудачник Сочи-2014 Свендсен поддержал Латыпова после мужской эстафеты на Олимпиаде

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен поддержал россиянина Эдуарда Латыпова после неудачной стрельбы в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Сборная России лидировала перед последней стрельбой, но Латыпов допустил 5 промахов на заключительном рубеже и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третью строчку.

«Все мои мысли и чувства с Эдуардом Латыповым. Я и сам был в такой ситуации (в 2014 году). Русские, позаботьтесь о нем», — написал Свендсен в Twitter.

My thoughts&feelings also to Ed Latypov, I've been there(2014). Take good care of him Russian people ??? — Emil Hegle Svendsen (@SuperSvendsen) February 15, 2022

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи сборная Норвегии шла в лидерах перед последней стрельбой в мужской эстафете, но Свендсен промахнулся четыре раза и был вынужден уйти на штрафной круг. Из-за этого норвежцы заняли четвертое место.