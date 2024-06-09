На самой большой хоккейной арене мира в Петербурге случился пожар. Будет ли играть СКА на ней в новом сезоне?

В клубе уже отметили, что сейчас у него нет договорных отношений с дворцом.

В Санкт-Петербурге ночью произошел мощный пожар. Хоккейная «СКА Арена», на которой только в феврале прошел первый официальный матч, оказалась охвачена огнем. ЧП было ликвидировано только при помощи МЧС.

Петербургское издание «Фонтанка» сообщило, что ночью огонь охватил покрытие и трибуны арены. В 01:46 пожарных вызвали на стадион, до этого с пламенем пытались бороться охранники. Уже к 02:11 пожар при помощи МЧС ликвидировали. По предварительным данным, он начался с загоревшегося рекламного щита, а его площадь составила 225 квадратных метров. Точная сумма ущерба пока неизвестна.

Фото ХК СКА

Пресс-служба СКА уже выступила с официальным заявлением по поводу произошедшего. «После завершения игр плей-офф и в настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал. В плане предсезонной подготовки «СКА Арена» никак не задействована. Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в «Ледовом», поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание. Подробности ЧП лучше уточнять у пресс-службы арены, но, конечно, это неприятный момент, так как нет ничего важнее безопасности всех, кто мог находиться на арене. Слава богу, это произошло не во время сезона, и обошлось без пострадавших», — говорится в обращении СКА.

«СКА Арена» — очень молодая постройка. Только 3 ноября 2023 года она получила разрешение на эксплуатацию от Госстройнадзора Санкт-Петербурга, а первое мероприятие на ней прошло 9-10 декабря — Матч всех звезд КХЛ. Дебютная для арены игра чемпионата состоялась 11 февраля: СКА разгромил «Сочи» (8:1), а также был установлен рекорд посещаемости в истории крытых хоккейных арен — на матче присутствовал 21 481 болельщик.

Фото ХК СКА

Всего за оставшуюся часть сезона СКА провел на арене пять матчей регулярного чемпионата (четыре победы и одно поражение), а также шесть игр плей-офф (две победы и четыре поражения). 1 марта в дебютной для «СКА Арены» встрече Кубка Гагарина вновь был переписан рекорд посещаемости — 23 905 зрителей.

При этом председатель совета директоров СКА Александр Медведев месяц назад в интервью «Чемпионату» сказал, что еще не до конца ясно, будет ли клуб играть на «СКА Арене» и в новом сезоне. Площадка не принадлежит армейцам: ее учредителем числится АО «Спортивные технологии и инвестиции».

«Это зависит и от календаря, и от того, будет ли СКА играть на «СКА Арене». Это сейчас является предметом переговоров с владельцами арены. Не хотелось бы сваливать неудачу в Кубке Гагарина на переезд, хотя переезжать посреди сезона не принято. Тем не менее мы сделали все, чтобы переехать, и тут надо пенять на себя. По будущему будут вестись переговоры. Это коммерческий секрет», — отметил Медведев.