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Бобровский дал «Эдмонтону» один шанс на победу, но потом был идеален. «Флорида» еще на шаг ближе к Кубку Стэнли

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» во втором матче финала Кубка Стэнли
Отдел хоккея «СЭ»
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Сергей Бобровский (в центре) в матче против «Эдмонтона».
Фото USA Today Sports
Макдэвиду и Драйзайтлю очень тяжело.

НХЛ
Плей-офф. Финал. Второй матч
«Флорида» — «Эдмонтон» — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Голы: Экхольм — 5 (Макдэвид, Бушар), 11:17 — 0:1. Миккола — 2 (Лунделл, Тарасенко), 29:34 — 1:1. Родригес — 5, 43:11 — 2:1. Родригес — 6 (бол., Лунделл, Экман-Ларссон), 52:26 — 3:1. Экблад — 1 (п.в., Беннетт), 57:32 — 4:1.
Вратари: Бобровский (59:56) — Скиннер (54:07 — 57:32, 59:59).
Штраф: 12 — 35.
Броски: 28 (9+13+6) — 19 (4+3+12).
Наши: Куликов (13.26/0/0), Тарасенко (11.02/3/+1) — -.
11 июня. Санрайз. Amerant Bank Arena.
Счет в серии: 2-0

От финала Кубка Стэнли в этом году вряд ли стоило ожидать большого числа голов и невероятной зрелищности, и пока командам далеко до высокой результативности. Что вышло схожим для обоих матчей — команда, открывшая счет, забивала с первого же момента, после чего почти отдавала инициативу и действовала вторым номером. «Флорида» позавчера с задачей справилась идеально (во многом благодаря Бобровскому, но и полевых хоккеистов «Пантерз» за итоговый «сухарь» нельзя не похвалить), а вот «Эдмонтону» такое ожидаемо не удалось. Семь (!) бросков в створ за стартовые два периода от «Ойлерз» сегодня — это вообще повторение антирекорда НХЛ в финалах плей-офф. Гости чуть ли не забыли, как атаковать — а когда пришлось отыгрываться самим, они опять столкнулись со стеной, в которой нет слабых мест.

Сергей Бобровский и&nbsp;Владимир Тарасенко после первого матча финала &laquo;Флорида&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Эдмонтон&raquo;. «Лучший вратарь в мире». Бобровский — главная звезда «Флориды» против «Эдмонтона»

Единственный гол «Эдмонтона» за два матча серии получился максимально нелогичным: сначала «Флорида» в пятиминутном большинстве после грубого фола Фогеле на Луостаринене удалилась сама и дала гостям шанс поиграть «четыре на четыре», а в спонтанной контратаке после обычного броска Экхольма впервые в финале ошибся Бобровский. Больше россиянин возможностей «Ойлерз» не давал — и провел очень добротный матч.

Реальные шансы удержать победу у «Эдмонтона» были только в большинстве: моментов, как всегда, хватало, в одной из попыток дважды звенели ворота, но фарт при реализации, похоже, закончился в финале «Запада» с «Далласом». «Флорида» снова смотрелась посредственно в формате «пять на четыре» (пока это единственное, в чем можно упрекнуть Пола Мориса и его команду), но свой гол все-таки забила — уж слишком много было попыток. А «Эдмонтон» пропустил после 34 удачных «убийств» меньшинства!

Команды играют очень недисциплированно для финала: помимо грубости Фогеля было множество глупых зацепов с обеих сторон, Драйзайтль ударил Баркова в лицо (устал от классного противодействия лучшего двустороннего центра НХЛ?), Экман-Ларссон устроил выбросом шайбы веселую концовку партнерам. Много было и травм: Луостаринен и Экблад, на чью ногу упал Макдэвид, вернулись на лед, а вот худший защитник «Эдмонтона» Нерс и пострадавший от Драйзайтля Барков — нет. Здоровье последнего, конечно, ключевая тема перед третьим матчем серии.

Сергей Бобровский защищает ворота &laquo;Флориды&raquo;. «Флорида» разбила нападение «Эдмонтона». Но команда Бобровского может сыграть еще мощнее

«Флорида» выиграла без особого надрыва: уступая в счете, спокойно атаковала, не давая сопернику шансов в равных составах, и додавила «Эдмонтон». Вратарь «Ойлерз» Скиннер стал героем в серии с «Далласом», но вряд ли стоило ждать, что в финале он сможет выиграть дуэль голкиперов у Бобровского. А у «Пантерз» успех в атаке пока приносят не Барков, Ткачак, Райнхарт или Верхеге — Эван Родригес забил в первом матче, а сегодня оформил дубль — на его счету победная шайба и третья, после которой «Эдмонтон», кажется, потерял веру в себя.

Пока все закономерно: «Флорида» сильнее почти во всем, и звезд «Эдмонтона» тоже удается закрыть: Макдэвид и Драйзайтль не незаметны, но у них и близко нет той свободы, что в прошлых сериях. Скорее всего, «Ойлерз» может спасти в финале только очень серьезное везение.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
2 - 0
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
4. Эдмонтон - Флорида
0 - 0
2 - 0
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
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5. Каролина - Айлендерс
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16.06
11.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 4 : 1
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