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Источник: Талалаев уволен из «Химок», Слишкович может его заменить

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Андрей Талалаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев уволен со своего поста, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, решение связано с желанием Талалаева, чтобы место генерального директора клуба Николая Оленева занял исполнительный директор Александр Чирин.

Утверждается, что одним из кандидатов на пост главного тренера «Химок» является экс-исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.

Талалаев возглавляет подмосковную команду с апреля 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.

Источник: https://t.me/karpinside/31725
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Владимир Слишкович
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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