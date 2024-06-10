Источник: Талалаев уволен из «Химок», Слишкович может его заменить

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев уволен со своего поста, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, решение связано с желанием Талалаева, чтобы место генерального директора клуба Николая Оленева занял исполнительный директор Александр Чирин.

Утверждается, что одним из кандидатов на пост главного тренера «Химок» является экс-исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.

Талалаев возглавляет подмосковную команду с апреля 2023 года. В минувшем сезоне команда под его руководством выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.