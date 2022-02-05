Латыпов: «Это выдающийся результат, в такой конкуренции»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, занявшие третье место в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине, отметил, что очень доволен результатом. По его словам, было тяжело из-за погодных условий.

«Конечно, я рад, это выдающийся результат, в такой конкуренции. Тем более я первый раз на Олимпиаде», — сказал Латыпов. - Все спортсмены были здесь в некомфортных условиях. Было тяжело. Я замерз".

Напомним, сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла сборная Франции.

На третьей строчке финишировала команда России, в составе которой выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Латыпов шел первым, но на финише его обогнали Йоханнес Бе и Кантен Фийон-Майе.