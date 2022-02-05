Логинов дал комментарий после завершения биатлонной смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Россиянин Александр Логинов поделился эмоциями после завершения смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине. В составе сборной России он выиграл бронзовые медали.

– Это приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза – очередная победа и завоеванная медаль

– Откуда взял силы на последнем круге?

– Не знаю, наверное, был окрылён после хорошей стрельбы. В принципе состояние сегодня было хорошее. Я рад, что получилось отработать от первого и до последнего метра. Откуда силы? Наверное, окрылен после хорошей стрельбы. Соперники поздравили? Да, все нормально, – сказал Логинов.

Для 30-летнего Логинова это первая медаль Олимпийских игр в карьере.

Сборная России впервые завоевала олимпийские медали в смешанной эстафете, норвежские биатлонисты во второй раз одержали победу в данном виде программы на Олимпийских играх.