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Сегодня, 14:03

Логинов: «Эта бронза — очередная победа. Не просто медаль»

Логинов дал комментарий после завершения биатлонной смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Александр Логинов.
Фото Reuters

Россиянин Александр Логинов поделился эмоциями после завершения смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине. В составе сборной России он выиграл бронзовые медали.

– Это приятный исход сегодняшнего дня. Эта бронза – очередная победа и завоеванная медаль

– Откуда взял силы на последнем круге?

– Не знаю, наверное, был окрылён после хорошей стрельбы. В принципе состояние сегодня было хорошее. Я рад, что получилось отработать от первого и до последнего метра. Откуда силы? Наверное, окрылен после хорошей стрельбы. Соперники поздравили? Да, все нормально, – сказал Логинов.

Для 30-летнего Логинова это первая медаль Олимпийских игр в карьере.

Сборная России впервые завоевала олимпийские медали в смешанной эстафете, норвежские биатлонисты во второй раз одержали победу в данном виде программы на Олимпийских играх.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
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