Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 13:43

Казакевич, Васнецова и Шашилов сдали отрицательные тесты на коронавирус после того, как прилетели в Пекин

Иван Торопцев
Корреспондент

Биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сдали отрицательные тесты на коронавирус в Пекине.

Все трое прилетели в Китай утром 29 января. Изначально они должны были отправиться в Пекин 26 января вместе с остальными представителями национальной команды, однако при прохождении регистрации на рейс выяснилось, что у них отсутствуют необходимые для въезда документы.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://t.me/russianbiathlon/1188
Биатлон
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по биатлону
Валерия Васнецова
Ирина Казакевич
0
Читайте также
Особняки по всему миру, сад с кондиционерами и погреб с пивом. Как живут Дэвид и Виктория Бекхэм
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Разин: «Я за то, чтобы доиграть регулярный чемпионат КХЛ полностью»
Хореограф Глейхенгауз и генсек ФФККР Коган заразились коронавирусом перед Олимпиадой в Пекине
Служба здравоохранения Тосканы обратится в прокуратуру из-за нарушения коронавирусных правил со стороны Влаховича
Ковидной пустыни нет, но все олимпийские гостиницы — за забором. Обстановка в столице Игр
В России за сутки выявлено 113 122 новых случая заражения коронавирусом: это максимум с начала пандемии
Лыжники сборной России получили зеленые QR-коды здоровья и готовы к вылету в Пекин на Олимпиаду
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
Гендиректор ФФККР опроверг информацию о своем заболевании коронавирусом
Разин: «Я за то, чтобы доиграть регулярный чемпионат КХЛ полностью»
Хореограф Глейхенгауз и генсек ФФККР Коган заразились коронавирусом перед Олимпиадой в Пекине
Поздняков: «Оргкомитет Олимпиады делает все возможное, чтобы исключить ложноположительные тесты»
Ковидной пустыни нет, но все олимпийские гостиницы — за забором. Обстановка в столице Игр
Лыжники сборной России получили зеленые QR-коды здоровья и готовы к вылету в Пекин на Олимпиаду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Биатлонистки Казакевич и Васнецова прилетели в Пекин, но не успели на субботнюю тренировку
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости