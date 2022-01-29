Казакевич, Васнецова и Шашилов сдали отрицательные тесты на коронавирус после того, как прилетели в Пекин

Биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов сдали отрицательные тесты на коронавирус в Пекине.

Все трое прилетели в Китай утром 29 января. Изначально они должны были отправиться в Пекин 26 января вместе с остальными представителями национальной команды, однако при прохождении регистрации на рейс выяснилось, что у них отсутствуют необходимые для въезда документы.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.