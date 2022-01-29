Тренер сборной Украины по биатлону Ященко сдал положительный тест на ковид

Помощник тренера мужской сборной Украины по биатлону Игорь Ященко сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщается на сайте biathlon.com.ua, он находится на самоизоляции и не сможет в ближайшее время руководить подготовкой команды. Все спортсмены сборной Украины на данный момент сдавали негативные тесты и продолжают тренировки без ограничений.

Ранее коронавирусом заболел старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.