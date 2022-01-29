Биатлонистки Казакевич и Васнецова прилетели в Пекин, но не успели на субботнюю тренировку

Российские биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова прилетели в Пекин (Китай), где пройдет Олимпиада, сообщает ТАСС.

Спортсменки еще не заселились в Олимпийскую деревню к моменту начала субботней тренировки сборной России. Вместе с Казакевич и Васнецовой в столицу Китая прилетел старший тренер женской команды Михаил Шашилов. В субботней тренировке российских биатлонисток принимали участие Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова, занятием руководил тренер команды Николай Загурский.

Шашилов, Казакевич и Васнецова должны были вылететь в Китай 26 января вместе с остальными представителями сборной России, однако при прохождении регистрации на рейс в Пекин выяснилось, что у них отсутствуют необходимые для въезда документы. Все трое вылетели на Игры вечером 28 января.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.