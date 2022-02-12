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Сегодня, 13:37

Серохвостов — о спринте: «Пока только расстройства от гонки, в принципе это все»

Серохвостов недоволен своим результатом в спринте на Олимпиаде-2022
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился мнением о спринтерской гонке на Олимпиаде в Пекине.
—С дебютом, какие ощущения?

—Пока только расстройства от гонки. В принципе это все.

—Юрий Михайлович сказал, что один лишний промах.

—На самом деле, я мог закрыть два последних — первый промах шел выше, а второй промах я не перевел и сразу же в эту же мишень стрелял. Скорее всего, поторопился.

—Сегодня уже экватор Олимпиады, а ты только начинаешь свой путь. За это время, которое ты тут находился, как-то повлияло на то, как ты выступил?

—Не знаю, на самом деле, мне уже хотелось выступать, бежать гонки. Где-то около 20 дней уже без стартов. Прям охота была. Думал, что сегодня выступлю намного лучше, даже с двумя промахами этими.

—Почему не получилось, как считаешь?

—Не могу сказать. Возможно, давит высота, тяжело бежится. Возможно, было какое-то опущение перед подводкой к Олимпиаде. Не знаю. Может, где-то перебрали или наоборот не довели. Ощущения явно не те, которые были на Кубке мира. Даже на самых тяжелых гонках я был конкурентоспособным, а тут такого нет.

—Предпосылок никаких не было на тренировках к этому?

—Все было прекрасно.

—Какие мысли на завтрашний старт? Атаковать по полной?

—Конечно! Сегодня я пытался ехать первый круг потише, чтобы меня не накрыло к концу, но этого не получилось. К концу все равно накрыло. Завтра я буду просто с первого круга начинать, а там насколько хватит.

Серохвостов занял 19-е место в спринте, допустив два промаха. В воскресенье, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 пройдет гонка преследования, начало — в 13:45 мск.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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