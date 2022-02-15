Биатлонистки Казакевич, Резцова, Миронова и Нигматуллина выступят в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на Олимпиаде в Пекине.

Согласно заявке, опубликованной на официальном сайте Игр, за российскую команду выступят Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Женская эстафета состоится завтра, 16 февраля, начало — в 10.45 (мск).

Сегодня, 15 февраля сборная России стала бронзовым призером в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.