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Сегодня, 13:14

Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на Олимпиаде в Пекине

Биатлонистки Казакевич, Резцова, Миронова и Нигматуллина выступят в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент
Кристина Резцова.
Фото Reuters

Стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету на Олимпиаде в Пекине.

Согласно заявке, опубликованной на официальном сайте Игр, за российскую команду выступят Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Женская эстафета состоится завтра, 16 февраля, начало — в 10.45 (мск).

Сегодня, 15 февраля сборная России стала бронзовым призером в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Олимпиада 2022: команда биатлонистов России. Олимпиада 2022: обидная бронза биатлонистов в эстафете, серебро в коньках и прокат Валиевой. Онлайн-трансляция 15 февраля

Источник: https://olympics.com/beijing-2022/olympic-games/en/results/biathlon/results-women-s-4x6km-relay-fnl-000100-.htm
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
Светлана Миронова
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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