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Сегодня, 13:00

«Четвертое место я уже пережил, второй раз меня уже так не выбьет». Цветков — о четвертом месте в спринте

Цветков заявил, что уже спокойнее относится к четвертому месту на Олимпиаде в Пекине
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Российский биатлонист Максим Цветков, занявший четвертое место в спринте на Олимпиаде в Пекине, отметил, что результат его не выбьет из колеи.

«Четвертое место я уже пережил, второй раз четвертое место меня уже так не выбьет. Я понимал, что сегодня фаворитами будут те ребята, которые более быстро бегут на дистанции. Хоть у меня и был неплохо ход в индивидуальной гонке, но сегодня гонка для тех ребят, кто сильно себя чувствует на трассе. Сегодня они это и показали».

Цветков ни разу не промахнулся в гонке и до бронзовой медали не хватило 1,7 секунды.

Чемпионом стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе. Норвежец Тарьей Бе замкнул тройку лучших. Все они допустили по одному промаху в спринте.

Максим Цветков
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