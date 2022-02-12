Цветков заявил, что уже спокойнее относится к четвертому месту на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Максим Цветков, занявший четвертое место в спринте на Олимпиаде в Пекине, отметил, что результат его не выбьет из колеи.

«Четвертое место я уже пережил, второй раз четвертое место меня уже так не выбьет. Я понимал, что сегодня фаворитами будут те ребята, которые более быстро бегут на дистанции. Хоть у меня и был неплохо ход в индивидуальной гонке, но сегодня гонка для тех ребят, кто сильно себя чувствует на трассе. Сегодня они это и показали».

Цветков ни разу не промахнулся в гонке и до бронзовой медали не хватило 1,7 секунды.

Чемпионом стал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе. Норвежец Тарьей Бе замкнул тройку лучших. Все они допустили по одному промаху в спринте.