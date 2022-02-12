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Сегодня, 12:58

Цветков: «После финиша еле дошел до комнаты переодевания, голова шла кругом»

Цветков прокомментировал четвертое место в спринте на Олимпиаде в Пекине
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал четвертое место в спринте на Олимпиаде в Пекине.

— Сегодня понимал, что нужно бороться для того, чтобы завтра были хорошие позиции. На гонку выходил с этой мыслью. Те ребята, которые на Кубках мира показывают сильные хода, они будут в приоритете. Сегодня немного поменялась погода, очень чувствуется недостаток кислорода. Думаю, все видели.

Я приехал на финиш и очень долго лежал, у меня голова кругом. Еле дошел до комнаты переодевания. Перед гонкой была задача хорошо отработать, чтобы завтра были неплохие позиции. Надеюсь, состояние будет чуть полегче. Первые два круга сегодня получились довольно медленные, удалось отработать в хорошем ритме только финишные 2-2,5 километра.

Цветков прошел гонку без промахов и проиграл чемпиону Йоханнесу Бе 40,6 секунды.

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Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Максим Цветков
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