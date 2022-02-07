Тихонов: «На сегодняшний день одна Резцова способна что-то показать. За 14 лет никаких выводов не сделали»

Бывший президент СБР Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги в женской индивидуальной гонке на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«На сегодняшний день одна Резцова способна что-то показать, — сказал Тихонов «СЭ». — Хорошо, что со скоростью у нее все нормально. Кристина в спринте и гонке преследования имеет хорошие шансы. Не думаю, что появится какая-то накопленная усталость. Перерывы между гонками большие. Все будет нормально, если они не будут тренироваться, как у них заведено. Он вот сейчас пойдут закатываться, а так делать нельзя! Надо снять лыжи и медленно-медленно двигаться. Между гонками я запрещал надевать лыжи и брать винтовку в руки. Надо соскучиться по смычку, чтобы выдать результат. За 14 лет не сделали никаких выводов. Такой вид спорта хоронят из года в год. Государство же платит такие деньги».

Ранее, 7 января, первое место в индивидуальной гонке заняла немецкая биатлонистка Дениз Херрманн. Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше. Замкнула тройку норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

Россиянка Кристина Резцова могла побороться за медали, но допустила два промаха и заняла девятое место. Светлана Миронова стала 23-й с тремя промахами, Ульяна Нигматуллина — 78-я с 10 промахами.