«Не считая Резцову, девочки провалили старт. Чуда не случилось». Драчев об индивидуальной гонке на ОИ

Бывший президент СБР Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал итоги женской индивидуальной гонки по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Если убрать Кристину, девочки в целом провалили эту гонку. У Нигматуллиной 10 промахов, у Буртасовой — 6-7, Мироновой — 3-4 и ход слабый. Понятно, что Резцова готовилась отдельно от команды, но она от всех отличается. Но это биатлон, к сожалению очень часто один промах лишает многих медалей. У меня так тоже бывало. Но она не одна. Взять всю первую десятку, там многие могли бы стать олимпийскими чемпионками, если бы не промазали: Давыдова, Буше.

Это классическая биатлонная гонка, где минутный штраф сразу откидывает назад. Болели, переживали за Кристину, но один рубеж не удался. Ничего, такое бывает. Думаю, она сейчас больше всех переживает. Будем ждать масс-старта, где она тоже может проявить себя. У нее есть ход, хоть она и проигрывает пока лучшей около минуты. На сегодняшний день 9 место — наш результат. Чуда не случилось", — сказал Драчев «СЭ».

Ранее, 7 января, первое место в индивидуальной гонке заняла немецкая биатлонистка Дениз Херрманн. Второй стала француженка Анаис Шевалье-Буше. Замкнула тройку норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

Россиянка Кристина Резцова — 9-я (2 промаха), ее соотечественницы — Светлана Миронова стала 23-й с тремя промахами, Ульяна Нигматуллина — 78-я с 10 промахами.