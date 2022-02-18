Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал «СЭ» результаты женского масс-старта на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«У Резцовой был шанс до последнего выстрела уйти и бороться за бронзовую медаль. Она допустила два промаха на последней стойке. При тех условиях, в которых проходила гонка, при том количестве штрафов, которые имели лидеры, отстрелять на ноль было сложно. Бреза-Буше допустила всего лишь один промах на последней стойке, это отличный показатель для последней стрельбы. Сегодня присутствовал элемент лотереи на стойке. Резцова могла бороться, но только пятое место», — сказал Хованцев «СЭ».

Ранее, 18 февраля, победительницей заключительной личной биатлонной гонки на зимних Играх-2022 в Пекине стала француженка Жюстин Бреза-Буше. Второе и третье место заняли спортсменки из Норвегии Тириль Экхофф и Марте Олсбю-Ройселанн.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, допустившая шесть промахов и занявшая пятое место.