Французская биатлонистка Бреза-Буше выиграла масс-старт на Олимпиаде в Пекине, Резцова — пятая
Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше выиграла золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.
Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф. У нее уже три медали (ранее — золото в смешанной эстафете и бронза в гонке преследования).
Замкнула тройку ее соотечественница Марте Олсбю-Ройселанн, для которой это пятая медаль Игр-2022 (три золотые и две бронзовые).
Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, допустившая шесть промахов и занявшая пятое место.
25-летняя Бреза-Буше является бронзовым призером Олимпиады-2018 в эстафете.
Биатлон
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Масс-старт
12,5 км
1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 40.18,0 (4 промаха)
2. Тирил Экхофф (Норвегия) — отставание +15,3 (4)
3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — +34,9 (4)
4. Маркета Давидова (Чехия) — +53,4 (4)
5. Кристина Резцова (Россия) — +01.11,0 (6)
6. Жюли Симон (Франция) — +01.22,6 (6)
7. Юлия Джима (Украина) — +01.25,7 (3)
8. Франциска Пройсс (Германия) — +01.26,4 (4)
9. Эльвира Эберг (Швеция) — +01.37,7 (4)
10. Анна Сола (Белоруссия) — +01.39,2 (8)
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.56,3 (6)
20. Ирина Казакевич (Россия) — +03.16,6 (7)