Французская биатлонистка Бреза-Буше выиграла масс-старт на Олимпиаде в Пекине, Резцова — пятая

Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше выиграла золотую медаль в масс-старте на Олимпиаде в Пекине.

Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф. У нее уже три медали (ранее — золото в смешанной эстафете и бронза в гонке преследования).

Замкнула тройку ее соотечественница Марте Олсбю-Ройселанн, для которой это пятая медаль Игр-2022 (три золотые и две бронзовые).

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, допустившая шесть промахов и занявшая пятое место.

25-летняя Бреза-Буше является бронзовым призером Олимпиады-2018 в эстафете.

Биатлон

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Масс-старт

12,5 км

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 40.18,0 (4 промаха)

2. Тирил Экхофф (Норвегия) — отставание +15,3 (4)

3. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — +34,9 (4)

4. Маркета Давидова (Чехия) — +53,4 (4)

5. Кристина Резцова (Россия) — +01.11,0 (6)

6. Жюли Симон (Франция) — +01.22,6 (6)

7. Юлия Джима (Украина) — +01.25,7 (3)

8. Франциска Пройсс (Германия) — +01.26,4 (4)

9. Эльвира Эберг (Швеция) — +01.37,7 (4)

10. Анна Сола (Белоруссия) — +01.39,2 (8)

17. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +02.56,3 (6)

20. Ирина Казакевич (Россия) — +03.16,6 (7)