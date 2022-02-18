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Сегодня, 10:46

Шипулин считает, что российские биатлонисты могут завоевать медаль в масс-старте Олимпиады-2022

Сергей Разин
корреспондент

Бывший биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин поделился ожиданиями от выступления российских биатлонистов в масс-старте на Олимпиаде-2022.

«У мужчин, я думаю, кто-то должен заехать в призы. Латыпов в прекрасной форме находится, Логинов — в еще лучшей. У нас Максим Цветков, который может отработать «на ноль», его стрельба, я думаю, позволит выиграть какую-то из медалей», — приводит слова Шипулина ТАСС.

Мужской масс-старт пройдет сегодня, 18 февраля и начнется в 12:00 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/13751891
Олимпиада
Антон Шипулин
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