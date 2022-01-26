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Сегодня, 19:00

«Ухватиться за бронзу она 100 процентов может». Анфиса Резцова — о перспективах дочери на Олимпиаде

Анфиса Резцова рассказала, какую медаль может завоевать ее дочь Кристина на Олимпиаде
Микеле Антонов
Кристина Резцова.
Фото AFP

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о готовности дочери Кристины к Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Кристина чувствует себя хорошо. Она готова бороться со всеми соперницами. Не знаю, сможет ли она выиграть золото в какой-либо из гонок, но ухватиться за бронзу она 100 процентов может», — сказала Резцова «СЭ».

Полностью состав женской сборной России по биатлону на Игры в Китае выглядит следующим образом: Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова. Запасные: Анастасия Шевченко, Евгения Буртасова.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля. В соревнованиях примут участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран. Они разыграют 109 комплектов медалей.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Анфиса Резцова
Кристина Резцова
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