Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

25 января, 23:47

Биатлонист олимпийской сборной Чехии Вацлавик сдал положительный тест на коронавирус

Анна Горшкова
Корреспондент

Чешский биатлонист Адам Вацлавик сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов Чехии, коронавирус был обнаружен после возращения команды с этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

Вацлавик не сможет вылететь в Китай с чешской командой 27 января. Теперь, чтоб отправиться на Игры, ему нужно сдать пять отрицательных тестов на COVID-19.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.biatlon.cz/2022/01/25/komplikace-pred-olympiadou-adam-vaclavik-mel-pozitivni-test-na-covid-19/
Олимпиада
Сборная Чехии по биатлону
Адам Вацлавик
0
Читайте также
Как Овечкин чуть не женился на Кириленко. Невероятный роман, который закончился ссорой
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава ОКР Станислав Поздняков удивился словам Юрия Каминского
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости