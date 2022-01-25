Биатлонист олимпийской сборной Чехии Вацлавик сдал положительный тест на коронавирус

Чешский биатлонист Адам Вацлавик сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов Чехии, коронавирус был обнаружен после возращения команды с этапа Кубка мира в итальянском Антхольце.

Вацлавик не сможет вылететь в Китай с чешской командой 27 января. Теперь, чтоб отправиться на Игры, ему нужно сдать пять отрицательных тестов на COVID-19.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.