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Анфиса Резцова: «Золото у Кристины? Она еще маленькая! А вот бронзу возьмет точно!»

Анфиса Резцова предположила, сколько медалей возьмет сборная России по биатлону на Олимпиаде в Пекине
Артем Бухаев
Корреспондент
Кристина Резцова.
Фото Getty Images

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» предположила, сколько медалей возьмет олимпийская сборная России по биатлону в Пекине.

«Сколько медалей возьмет Россия? Я не знаю. Не хочу рассуждать об этом. Я просто уверена в том, что у моей дочери будет бронза. А дальше — я ничего не знаю. Золото у Кристины? Не могу сказать. Она еще маленькая! Но бронзу Кристина возьмет точно! Будем болеть», — сказала Резцова «СЭ».

Зимняя Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. В соревновании примут участие более 4 тысяч атлетов из 95 стран.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

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Олимпиада
Сборная России по биатлону
Анфиса Резцова
Кристина Резцова
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