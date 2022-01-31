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Сегодня, 12:35

В биатлонной сборной России на Олимпиаде новых случаев заражения коронавирусом не выявлено

Виктория Кравченко

В сборной России по биатлону на Олимпиаде в Пекине новых случаев заражения коронавирусом не выявлено. В воскресенье, 30 января, стало известно, что два теста на ковид Валерии Васнецовой дали положительный результат, спортсменка отправлена на карантин. Ее заменит Евгения Буртасова.

«Взятые после этого тесты оказались отрицательными», — сообщили ТАСС в команде.

В женской сборной России к старту готовятся Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Ранее сообщалось, что Буртасова вылетит в Пекин 2 или 5 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13570747
Олимпиада
Сборная России по биатлону
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