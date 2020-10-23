Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» предстоящий бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.

— Оба достойные соперники, — сказал Свищев «СЭ». — Мы все с нетерпением ждем этого боя. Конечно, верим в победу нашего бойца. Он должен победить, все шансы у него есть, мотивация есть. Джастин и Хабиб — это два мощных бойца. Единственное, что меня беспокоит — почему все-таки нельзя эти бои проводить на территории России. Мне не нравится, что это в Абу-Даби, но, наверно, это все связано ограничениями.

Мы-то Нурмагомедова знаем, любим все. Будем надеяться на его победу. Гэтжи — не менее титулованный спортсмен, но все мы понимаем, что Хабиб — фаворит. Если я не ошибаюсь, то коэффициент на его победу в четыре раза ниже. Все ставят на то, что будет досрочная Хабиба. Но здесь ни в коем случае нельзя расслабляться, потому что знаете, когда все специалисты говорят, что ты лидер, ставки и показатели говорят, что ты лидер, бывают случаи, что проигрывают.

Мы, конечно, с вами понимаем, что нашему бойцу всего 32 года, одновременно с этим это все-таки немало. Вроде 32 года — немного, но уже и немало. Для бойцов такого уровня это уже большой возраст. Гэтжи — пока временный чемпион. Ну победил он Фергюсона, известного в своем роде бойца, который должен был быть одним из претендентов. Но мы знаем целеустремленность Хабиба, его серьезность, важность подготовки. Поэтому, я думаю, у него не будет сложностей. Одновременно хочу пожелать, чтобы он ни в коем случае не расслаблялся, хоть и является фаворитом. Здесь важно не пропустить какой-то неожиданный удар или прием. (Екатерина Звенигородская)

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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