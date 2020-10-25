Макгрегор прокомментировал решение Хабиба завершить карьеру в UFC

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поддержал Хабиба Нурмагомедова, который ранее объявил о завершении карьеры.

В ночь на 25 октября 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи во втором раунде боя за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 254. После этого в октагоне Хабиб заявил, что это был его последний поединок.

«Хорошее выступление, Хабиб. Я продолжу (выступать). Еще раз выражаю уважение и соболезнования вашему отцу. Тебе и семье. С уважением, Макгрегоры», — написал Макгрегор в Twitter.

На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и 0 поражений в ММА (13-0 в UFC). У 32-летнего Макгрегора — 22 победы и 4 поряжения в MMA.

Good performance @TeamKhabib.

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254