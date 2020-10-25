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Макгрегор прокомментировал решение Хабиба завершить карьеру в UFC

00:23
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Конор Макгрегор. Фото Reuters
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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поддержал Хабиба Нурмагомедова, который ранее объявил о завершении карьеры.

В ночь на 25 октября 32-летний Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Джастина Гэтжи во втором раунде боя за пояс чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 254. После этого в октагоне Хабиб заявил, что это был его последний поединок.

«Хорошее выступление, Хабиб. Я продолжу (выступать). Еще раз выражаю уважение и соболезнования вашему отцу. Тебе и семье. С уважением, Макгрегоры», — написал Макгрегор в Twitter.

На счету 32-летнего Нурмагомедова 29 побед и 0 поражений в ММА (13-0 в UFC). У 32-летнего Макгрегора — 22 победы и 4 поряжения в MMA.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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