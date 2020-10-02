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Хабиб сравнил бойцовский интеллект Гэтжи со своим

16:56
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Фото UFC
Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Фото UFC
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил на онлайн-пресс-конференции, что превосходит своего соперника американца Джастина Гэтжи в бойцовском интеллекте.

— Джастин Гэтжи сравнил бой с вами с партией в шахматы. Вы лучше него разбираетесь в стратегии поединка как гроссмейстер?

— Я не думаю, что это будет партия в шахматы. Считаю, что мой бойцовский интеллект куда выше, чем у Джастина Гэтжи. Он просто крепкий парень, который любит драться. Он настоящий воин. Но если мы говорим о бойцовском интеллекте, мой IQ намного выше, чем его. И я думаю...У Джастина — очень хороший тренер. Это мое мнение. У него просто великолепный наставник. Если смотрели его бой с Тони Фергюсоном, то наверняка видели, как его тренер помогал ему в углу. Мне кажется, его зовут Мэтт Уайман... Или... Да, Мэтт Уайман? (на самом деле Тревор Уиттман. — Прим. «СЭ») Он дает ему очень хорошие советы. Я считаю, у Гэтжи очень хороший и даже отличный тренер.

Бой между Нурмагомедовым (28-0) и Гэтжи (22-2) состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби. (Илья Андреев)

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