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Сборная России заявила на чемпионат мира 17 хоккеистов

17:45
Сборная России заявила на чемпионат мира 17 хоккеистов. Фото ФХР
Сборная России заявила на чемпионат мира 17 хоккеистов. Фото ФХР
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Сборная России заявила 17 игроков на чемпионат мира по хоккею, информирует официальный сайт ИИХФ.

В заявку попали: Александр Самонов, Иван Бочаров, Артем Зуб, Владислав Гавриков, Иван Проворов, Никита Задоров, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Павел Карнаухов, Константин Окулов, Михаил Григоренко, Артем Швец-Роговой, Антон Слепышев, Антон Бурдасов, Максим Шалунов, Владислав Каменев и Александр Барабанов.

17 игроков (15 полевых и 2 вратаря) — минимальная заявка на ЧМ-2021, которую можно сделать по регламенту ИИХФ. Завтра перед матчем с Чехией она будет дополнена.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе А со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Первый матч против чехов состоится 21 мая. Начало — в 16:15 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.iihf.com/en/events/2021/wm/teams/roster/19304/russia

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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