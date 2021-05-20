Чемпионат мира по хоккею, Россия — Чехия: где смотреть трансляцию матча
17:40
21 мая в Риге (Латвия) в своем первом матче на чемпионате мира по хоккею сборная России сыграет против команды Чехии. Начало встречи — в 16:15 мск. Матч пройдет в Олимпийском спортивном центре.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Видеотрансляция матча будет доступна в эфире Первого канала и на сайте «СЭ».
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Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
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