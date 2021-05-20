Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Чемпионат мира по хоккею, Россия — Чехия: где смотреть трансляцию матча

17:40
Россия — Чехия.
Россия — Чехия.
Теги:

21 мая в Риге (Латвия) в своем первом матче на чемпионате мира по хоккею сборная России сыграет против команды Чехии. Начало встречи — в 16:15 мск. Матч пройдет в Олимпийском спортивном центре.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Видеотрансляция матча будет доступна в эфире Первого канала и на сайте «СЭ».

Календарь матчей и расписание сборной России

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 9125
Все опросы
Как выступит сборная России на чемпионате мира по хоккею-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Загитова опубликовала новую фотографию
Зампрокурора Гагаринского района Москвы выпал из окна
Видео: МАЗ снес ряд машин в Первоуральске
Заместитель прокурора Гагаринского района Москвы выпал из окна

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав