Сборная России на ЧМ по хоккею выступит под флагом национальной федерации или ОКР

Сборная России по хоккею выступит на чемпионате мира по хоккею либо под флагом Федерации хоккея России (ФХР) или Олимпийского комитета России (ОКР), сообщил исполнительный директор федерации Дмитрий Курбатов 1 марта в интервью ТАСС.

«Что касается чемпионата мира, все будет хорошо — заверения получены, решения приняты, наши спортсмены примут участие. Хоккеисты будут представлять или свою федерацию, или Олимпийский комитет России. На логотипе ОКР изображен триколор, так что, если знак наших спортсменов будет на груди, никаких сомнений в том, какую сборную они представляют, ни у кого не будет», — заявил Курбатов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 16 декабря 2020 года запретил российским спортсменам выступать на крупных международных соревнованиях — Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира — под флагом России в течение двух лет — до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн России. Комиссия спортсменов ОКР предложила исполкому ОКР использовать «Катюшу» вместо гимна в ближайшие два года.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России на групповом этапе сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией.