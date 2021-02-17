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Принс и Паре получили право сыграть за сборную Белоруссии

17 февраля 2021, 23:44
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Международная федерация хоккея 17 февраля официально уведомила Федерацию хоккея Белоруссии об утверждении смены спортивного гражданства хоккеистами минского «Динамо» Франсисом Паре и Шэйном Принсом. Отныне оба имеют право выступать в составе национальной сборной Белоруссии на турнирах, проходящих под эгидой ИИХФ — чемпионатах мира и Олимпийских играх, сообщает сайт ФХБ.

Шэйн Принс с 47 (24+23) очками в 48 матчах сейчас занимает второе место в КХЛ по количеству заброшенных шайб, ставших победными для клуба, и замыкает топ-10 бомбардиров в КХЛ. Форвардом минского «Динамо» был признан лучшим нападающим месяца в КХЛ по итогам января 2021 года.

Франсис Паре уже успел сыграть за сборную Белоруссии на товарищеском турнире, проходившем в Нур-Султане с 10 по 12 февраля.

ФХБ инициировала такую процедуру в отношении еще одного игрока — вратаря Дэнни Тэйлора, однако его срок спортивного карантина истекает только в конце марта.

Дополнительная информация:

https://hockey.by/

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