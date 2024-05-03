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Сегодня, 09:10

Тренер сборной Казахстана по хоккею назвал главную задачу команды на чемпионате мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев заявил, что главной задачей для команды на чемпионате мира-2024 является сохранение места в элитном дивизионе.

«В первую очередь это сохранение прописки в элите. А там будет видно, если сыграем лучше. Ребята выросли на год, кто-то играл в других клубах. Они однозначно усилят команду, просто мы стараемся вводить в состав молодых ребят, чтобы они получали опыт. В этом году игроки возмужали: многие, кто в прошлом году играл в первый раз на чемпионате мира, будут выглядеть лучше. Даже видно, что они поуверенней выглядели. Мы надеемся, что и вратари у нас будут в полной готовности», — приводит слова тренера ТАСС.

В прошлом году на мировом первенстве в Тампере и Риге сборная Казахстана в группе из восьми команд заняла шестое место, тем самым сохранив прописку в элитном дивизионе. Предстоящий чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Праге и Остраве.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Галым Мамбеталиев
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