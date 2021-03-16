Игроки и персонал сборных на чемпионате мира по хоккею будут жить в «пузыре»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что игроки и персонал сборных на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Риге будут жить в формате «пузыря».

«Мы обсуждали вопрос проведения чемпионата мира с нашей медицинской группой. В первую очередь мы должны заботиться о здоровье игроков. Команды и персонал будут находиться в «пузыре».

Мы также обсуждали вопросы работы медиа. Но будут ли зрители и будет ли конгресс ИИХФ — то, что нам еще предстоит обсудить», — сказал ТАСС Фазель.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российские хоккеисты на групповом этапе с 21 мая по 1 июня сыграют с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.