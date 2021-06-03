Чемпионат мира по хоккею-2021: расписание матчей 1/4 финала, Россия — Канада и другие игры
08:45
В четверг, 3 июня, пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.
США — Словакия
Начало — 16:15 (мск)
Швейцария — Германия
Начало — 16:15 (мск)
Финляндия — Чехия
Начало — 20:15 (мск)
Россия — Канада
Начало — 20:15 (мск)
Смотреть матч Россия — Канада в прямом эфире вы можете на этой странице, трансляция предоставлена Первым каналом. Главные события и статистика этого четвертьфинала доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
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