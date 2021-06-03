В четверг, 3 июня, пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.

США — Словакия

Начало — 16:15 (мск)

Швейцария — Германия

Начало — 16:15 (мск)

Финляндия — Чехия

Начало — 20:15 (мск)

Россия — Канада

Начало — 20:15 (мск)

Смотреть матч Россия — Канада в прямом эфире вы можете на этой странице, трансляция предоставлена Первым каналом. Главные события и статистика этого четвертьфинала доступны в матч-центре на сайте «СЭ».