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Россия — Канада: все голы матча

22:05
3 июня. Россия — Канада. Фото Reuters
3 июня. Россия — Канада. Фото Reuters
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Сборная России проводит четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею в Риге. Соперник российской команды — Канада.

34:32. Евгений Тимкин — 1:0

45:03. Адам Хенрик — 1:1

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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