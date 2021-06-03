Россия — Канада: все голы матча
22:05
Сборная России проводит четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею в Риге. Соперник российской команды — Канада.
34:32. Евгений Тимкин — 1:0
45:03. Адам Хенрик — 1:1
Опрос
проголосовало: 34329Все опросы
Россия — Канада: кто победит в четвертьфинале ЧМ-2021?
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю