Осень для хоккейной России в плане кадровых назначений получилась турбулентной и местами почти безумной. Рокировка в молодежной Олег Браташ — Сергей Зубов ничуть не удивляет. Вспоминается нетленная фраза «сгорел сарай, гори и хата».

В глубине души все-таки надеюсь, что в руководстве ФХР еще не все люди полностью оторвались от реальности, сохранили остатки адекватности и имеют обоснованные причины для своего решения. Осталось разобраться с коммуникацией и постараться хоть как-то объяснить в публичном пространстве происходящие процессы. Пока же самые мягкие впечатления от происходящего — недоумение и раздражение. Это если не нонсенс, то совершенно непонятная ситуация, в которой нельзя отыскать плюсы.

Логичный вопрос лично у меня возникает сразу. Почему бы главным тренером не назначить Олега Знарка? Он свободен от обязательств, обладает колоссальным опытом, выигрывал титулы на разных уровнях и три года назад был консультантом молодежной сборной России на турнире в Ванкувере. Он мог бы дать новый импульс подрастающему поколению. Работа в молодежке — не понижение и не ссылка, как может кому-то показаться. Тот же Юкка Ялонен смог подпитаться новой энергией и после золота на МЧМ-2015 выиграл с взрослой сборной Финляндии титул на ЧМ-2019.

Говорят, Знарок сам не хочет находиться на скамейке и готов только к совещательной роли. Может, держит в уме вариант с возвращением в СКА, где сейчас все плохо. Тогда напрашивается кандидатура Владимира Филатова. Он пока входит в штаб как ассистент, а до этого очень удачно работал на юниорском уровне и на порядок лучше других тренеров знает любого из кандидатов. Филатов убедительно доказал своими предыдущими успехами, что заслуживает шанса на более высоком уровне.

Зубов до начала этого сезона ни сном, ни духом не думал о погружении а молодежный хоккей, работая с рижским «Динамо». Сейчас ситуация складывается таким образом, что раньше сбора в Новогорске перед чемпионатом мира он большую часть игроков даже не поддержит в своих руках.

На примере уважаемого Игоря Ларионова было видно, что не каждая легенда способна сходу понимать особенности управления совсем молодыми парнями. Опыт самостоятельной работы у Зубова гораздо больше. Но при этом он всегда ориентировался на достаточно закрытую модель игры, что слабо коррелирует с принципами, которые на словах продвигала ФХР.

Разглядеть четкую стратегию или хотя бы написанный на коленке от руки план в текущей ситуации невероятно сложно. Снова остается надеяться, что на пути к золотым медалям сборной России поможет какое-то чудо.