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России нужны не пафосные программы, а четкий план. Исправить все ради Олимпиады — это прекрасно, но где эти изменения были раньше?

Павел Климовицкий
Павел Климовицкий
Шеф-редактор по спецпроектам
14 октября, 19:10
Игорь Ларионов. Олег Браташ. Фото Федор Успенский, «СЭ» Алексей Жамнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Ларионов.
Теги:
Слишком много неопределенности и перемен перед главными турнирами сезона.
Олег Браташ и&nbsp;Игорь Ларионов (справа). Браташ назначен главным тренером молодежной сборной России. Ларионов возглавил олимпийскую сборную

Я не знаю, каким главным тренером сборной на Олимпиаде будет Алексей Жамнов. Может быть, хорошим. Есть ли логика в его назначении вместо Валерия Брагина (и Олега Знарка)? Есть. Как и почти каждую кандидатуру в его штаб, которые обсуждаются в последние дни в СМИ, можно как-то обосновать. Наверное, даже пока проваливающегося в ЦСКА Сергея Федорова, если брать его в качестве помощника — не главным тренером же. Не Титов, Лещев и Бохнер — и на этом спасибо. И новость об уходе Игоря Ларионова из молодежки тоже не выглядит безумной: великий центрфорвард говорил много красивых и умных вещей, очаровал всех до старта прошлого МЧМ — но выступил там так, что было бы странно не рассмотреть вопрос о его замене.

Возможно, каждое из этих решений принесет российским сборным и ФХР пользу и прогресс. Страшно другое: почему эти изменения происходит сейчас, когда уже прошло полтора месяца с начала сезона?

Олег Браташ. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Олег Браташ. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Федоров, комментатор МАТЧ ТВ, о&nbsp;назначении Алексея Жамнова. Большой хоккей — игра политиков. Финт со сменой тренера перед Олимпиадой — не первый в российской истории

Искать виноватых бессмысленно: ни для кого не секрет, что осень стала серьезным этапом передела власти в российском хоккее, и за разными фигурами, которые будут работать в одной или другой команде, теперь могут стоять совсем разные люди и «партии». Однако будто бы все забыли: даже при прочих равных (а Россия, увы, еще и проигрывает конкурентам априори) долгосрочная выверенная стратегия, которой у нас нет, бьет импульсивные срочные решения.

Зачем Брагин со своим штабом, чей уровень был понятен абсолютно всем и в мае, ездил на чемпионат мира? Тогда можно было попробовать на ЧМ и Гончара, и Набокова, и Федорова, и кого угодно — но мы провели турнир вхолостую с точки зрения и результатов, и перспектив.

Зачем Ларионов ездил с молодежкой на турнир в Сочи в августе? В какой момент стало понятно, что его нужно заменить? Только сейчас? Наверное, куда больше предпосылок после кошмарных медальных матчей с канадцами и финнами в январе.

Алексей Жамнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Жамнов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Знарок и&nbsp;Алексей Жамнов. Почему на самом деле сборную возглавит Жамнов, а не Знарок? Инсайды о самом удивительном назначении года

Жамнов, надо отдать ему должное, в отличие от прошлых тренеров сборной, отвечает на вопросы журналистов и объясняет то, что находится в рамках его компетенции. Но не Жамнов назначал в сборную сам себя и не он ответственен за то, что все эти решения происходят только сейчас, за два месяца до МЧМ и за четыре — до Олимпиады.

От российского хоккея хочется стратегии. Не «Красной машины» — лучше вообще обойтись без названий. Можно ошибаться, увольнять тренеров — но хочется четкого понимания, как, зачем и почему все это происходит. А не подковерной борьбы за власть, чьи следы видны только благодаря связям новых назначенцев. Так без золота будем сидеть еще очень долго.

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Материалы сюжета: НХЛ и Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине, Жамнов — тренер сборной, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх: главное