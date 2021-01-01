Россия в группе МЧМ: кошмар для Америки и завершение суперсерии Швеции

Главные моменты предновогодних матчей молодежки.

Сборная России на МЧМ-2021 в Эдмонтоне сыграла в группе B с США (5:3), Чехией (0:2), Австрией (7:1) и Швецией (4:3 ОТ).

Россия — США: провал Найта

В стартовом матче на турнире команда Игоря Ларионова здорово давила на американцев и проводила быстрые атаки. Три шайбы организовало номинально четвертое звено. Пономарев провел первый гол сборной на турнире и оформил дубль. Момент дня: промах Бринка мимо ворот и перевод Грошева на Бардакова под результативный выход один в ноль. Ошибка дня: пас американского проспекта Найта на Сафонова. Россияне не обошлись без нервов в концовке, но сняли все вопросы об исходе шайбой в пустые ворота.

? Zakhar Bardakov

2-1 RUS pic.twitter.com/gRiUcoOAIU — See It Again (@HeresTheReplay) December 26, 2020

Василий Пономарев, автор первого гола России на МЧМ-2021 — о своем дубле, небольшом игровом времени и тренере: «Это большая часть команды атакует, а наше звено играет немного в «мусорный» хоккей — лезем на ворота. Мне кажется, мы играем достаточно, а самый созидательный хоккей — простой. Зачем придумать что-то новое, если можно просто это сделать? Нам надо двигаться вперед и много над чем работать. Нас запомнят только по последней игре. Ларионов — легенда. У него огромный потенциал: думаю, он станет известным тренером, возможно, как Тарасов».

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ICYMI: A classic #WorldJuniors rivalry went down, and an early goal from @russiahockey set a tone that @usahockey couldn't match.



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Россия — Чехия: капкан

Команда Ларионова не смогла вскрыть оборону Чехии, которая за сутки до этого получила 1:7 от Швеции. Россияне тратили время и силы в попытке довести розыгрыш до завершения, соперник терпел и ловил их ошибки. В нескольких моментах после таких обидных просчетов выручил Аскаров (в том числе спас после своего же неточного паса). В двух после потери Мухамадуллина и заблокированного броска Чайки все закончилось голами и неожиданным поражением.

GOAL @narodnitym ??? After intense Russian pressure the Czechs break out and go up 1-0 against @russiahockey Filip Koffer gets his first of the 2021 #WorldJuniors pic.twitter.com/BzI12s1XEr — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2020

UPSET Alert! After losing to Sweden in their opener, Czech Republic has Russia on the ropes up 2-0 in the 3rd thanks to a breakaway score from Martin Lang @narodnitym #WorldJuniors pic.twitter.com/0ac2xuxtF0 — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2020

Игорь Ларионов, главный тренер российской молодежки — о проблемах в атаке и ошибках защитников: «Очень много бросков наших было блокировано — 25 или 26. Не доводим шайбу до ворот, не доводим отскоки. Можно привести аналогию с матчем чемпионата мира по футболу России против Испании. Чехи плотно построили оборону в средней зоне, они отдали периметр. И ошибаются все, даже великие защитники. Мы верим в каждого нашего игрока. Это неплохой урок, чтобы двигаться дальше».

«Ошибаются даже великие». Ларионов — о поражении России от Чехии // Обзор матча Россия — Чехия

ICYMI: A classic rivalry complete with nail-biting drama from start to finish. Watch as @narodnitym shut out @russsiahockey in a 2-0 finish. #WorldJuniors pic.twitter.com/RSHJ8ClNz7 — IIHF (@IIHFHockey) December 28, 2020

Россия — Австрия: разгром и первый гол аутсайдера

В первом периоде четыре шайбы провели хоккеисты первого звена команды Ларионова: Амиров реализовал буллит, Подколзин оформил дубль, после броска капитана также отличился Хуснутдинов. Минус — травма Чинахова, который врезался в борт в моменте с назначением штрафного броска. Австрийцы проиграли американцам и шведам с общим счетом 0:15, а в этот вечер — забили впервые на турнире, лишили Ахтямова матча на ноль и оставили за собой второй период. Упустив ряд моментов, россияне впервые на МЧМ-2021 реализовали большинство и оформили убедительную победу, которую после досрочного выхода в плей-офф следовало сразу же забыть.

From ?? with ?? @russiahockey extends the lead to 5-1 with a pinpoint shot from Artemi Knyazev #WorldJuniors pic.twitter.com/PUCqGxEdE0 — IIHF (@IIHFHockey) December 30, 2020

Игорь Ларионов, главный тренер российской молодежки — о плеймейкерах и недочетах в игре: «Это непростое амплуа, их не хватает во многих командах. У нас есть ребята, которые могут забить. Наша центральная ось — здесь есть кому отдать, есть кому забить. Мы играем сильнейшим составом, от всех ждем максимальной игры. Не хотим, чтобы у нас был разрыв между защитниками и нападающими, особенно в средней зоне. Просим ребят играть в быстрый пас, это позволяет поддерживать высокий темп».

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Россия — Швеция: мастерство без «грязи»

Команда Ларионова провела лучший матч на турнире, сильно сыграв в первом периоде и забрав победу в овертайме. Россияне забили в первой смене, но гол Амирова отменили из-за контакта Подколзина с вратарем. Далее две эффектные комбинации разыграли Грицюк — Абрамов — Афанасьев и Хуснутдинов — Подколзин — Амиров. У шведов до и после матча зажег Хольц: забил сам, удалился перед третьим голом россиян, поучаствовал в ответной шайбе, а после обвинил соперника в грязной игре и заявил о превосходстве в мастерстве своей сборной. Скандинавы догоняли трижды и ушли от поражения за минуту до конца третьего периода. Российская команда провела решающий розыгрыш за 5 секунд до конца овертайма. Шведы уступили в группе МЧМ впервые с 31 декабря 2006 года и прервали серию из 54 выигранных встреч.

This one's going to count for Rodion Amirov and it's 2-1 Russia! pic.twitter.com/hbypbMOCFc — TSN (@TSN_Sports) December 31, 2020

Russia wins it in overtime!! pic.twitter.com/FvAylBaaOg — TSN (@TSN_Sports) December 31, 2020

Марат Хуснутдинов, автор победного гола в ворота Швеции — о «грязной» игре: «Никакой грязи не было. Все ребята стараются играть чисто, никаких грязных силовых приемов. Может, с их стороны было виднее? У нас нет акцента на такую игру. Не скажу, что были очевидные удаления. Плохо, что давали какой-то малейший повод».

Кирилл Кирсанов, защитник российской молодежки — о мастерстве шведов: «На этом турнире мастерство высокое у всех команд. Недаром они собраны здесь. Не могу сказать, что шведы мастеровитее. У нас тоже не просто так игроки вызваны на этот турнир».

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ICYMI: A late 3rd period goal by @trekronorse tied things up, and @russiahockey ended Sweden's #WorldJuniors preliminary reign in overtime. pic.twitter.com/DLeH0fY2B6 — IIHF (@IIHFHockey) December 31, 2020

Сборная России заняла второе место в группе B. В 1/4 финала команда Ларионова сыграет с Германией вечером 2 января по московскому времени. Все расклады на плей-офф — в одном материале.

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