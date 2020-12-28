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Россия угодила в чешский капкан и не выбралась. Ноль голов и сенсационное поражение

Артур Хайруллин
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Сегодня, 08:30
28 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». Чехия U20 — Россия U20 — 2:0З. Фото Twitter
28 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». Чехия U20 — Россия U20 — 2:0З. Фото Twitter
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Следующий матч — с Австрией.

Молодежный чемпионат мира
Группа B
Чехия U20 — Россия U20 — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Коффер — 1 (Рыхловски), 36:38 — 1:0. Ланг — 1, 45:07 — 2:0.
Вратари: Паржик — Аскаров (58:09).
Штраф: 20 — 4.
Броски: 29 (11+13+5) — 30 (9+15+6).
Судьи: Гуен, Ковальски.
28 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Разгромное поражение чехов от шведов (1:7) на старте молодежного чемпионата мира вместе с собственной победой над США (5:3) могли расслабить российскую сборную, но Игорь Ларионов дал понять, что не всем доволен — лишь одна тройка из четырех осталась неизменной.

К Бардакову, Пономареву и Грошеву действительно не было претензий — парни организовали три гола в ворота американцев при небольшом игровом времени. Зато Амиров, игравший в первой тройке, перешел к Башкирову и Чинахову во вторую, а его место в звене с Подколзиным и Хуснутдиновым занял Афанасьев. Но в итоге перемены, казавшиеся очень перспективными, не принесли ничего хорошего.

Как и полагается фавориту, сборная России начала матч с атак. Но чехи сразу показали свое умение быстро выходить из обороны в нападение. Пришлось Аскарову спасать после выхода Адама Рашки.

Самый реальный момент в первом периоде создали Илья Сафонов и Василий Подколзин. При выходе «2 в 1» нападающий «Ак Барса» вывел партнера на бросок, но Подколзин предпочел сделать обратный пас — в итоге передачу перехватил защитник соперника Мышак.

Россияне во втором периоде проводили еще больше времени в чужой зоне, но периодически пропускали острые контратаки. Аскаров сделал неточный пас, но сам же и исправил ситуацию шикарным сэйвом.

https://twitter.com/Dylan_Griffing/status/1343399842123567111

Российские нападающие пытались исправить ситуацию нестандартными действиями. Например, Максим Грошев совершил неплохой проход, но не смог переиграть вратаря.

Чехи умеют играть на контратаках, и молодежная сборная проявила это по максимуму. Мухамадуллин неудачно обработал шайбу на чужой синей линии, Рыхловски убежал в контратаку и нашел передачей Коффера. Шакир же и в завершающей стадии не доработал — именно он должен был накрывать автора гола.

Второй пропущенный гол также состоялся после ошибки российского защитника в чужой зоне. Ланг заблокировал бросок Чайки, убежал «1 в 0» и переиграл Аскарова.

Российская сборная пять раз играла в большинстве, но не смогла реализовать ни одного. Тотальное преимущество по владению шайбой и игре в чужой зоне не принесло абсолютно ничего. Чехи встречали атаки соперника очень глубоко, и команда Ларионова не смогла ничего с этим сделать. До плей-офф еще есть время, но сегодняшний матч не дал повода для оптимизма.

По-прежнему ничего не получается у тех, кто должен тащить на себе атаку — Подколзина, Амирова, Чинахова. Защитники очень много бросают от синей линии, но чаще всего — мимо ворот. А потери в чужой зоне обходятся слишком дорого. Следующий матч — с Австрией, и это отличная возможность восстановить уверенность. Вот только не стоит забывать, что мы и чехов не воспринимали как равных соперников.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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