Россия угодила в чешский капкан и не выбралась. Ноль голов и сенсационное поражение

Следующий матч — с Австрией.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Чехия U20 — Россия U20 — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Коффер — 1 (Рыхловски), 36:38 — 1:0. Ланг — 1, 45:07 — 2:0.

Вратари: Паржик — Аскаров (58:09).

Штраф: 20 — 4.

Броски: 29 (11+13+5) — 30 (9+15+6).

Судьи: Гуен, Ковальски.

28 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Разгромное поражение чехов от шведов (1:7) на старте молодежного чемпионата мира вместе с собственной победой над США (5:3) могли расслабить российскую сборную, но Игорь Ларионов дал понять, что не всем доволен — лишь одна тройка из четырех осталась неизменной.

К Бардакову, Пономареву и Грошеву действительно не было претензий — парни организовали три гола в ворота американцев при небольшом игровом времени. Зато Амиров, игравший в первой тройке, перешел к Башкирову и Чинахову во вторую, а его место в звене с Подколзиным и Хуснутдиновым занял Афанасьев. Но в итоге перемены, казавшиеся очень перспективными, не принесли ничего хорошего.

Как и полагается фавориту, сборная России начала матч с атак. Но чехи сразу показали свое умение быстро выходить из обороны в нападение. Пришлось Аскарову спасать после выхода Адама Рашки.

Yaroslav Askarov's save on Adam Raska to keep the game level. #WorldJuniors pic.twitter.com/T5LwcHLNyR — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 28, 2020

Самый реальный момент в первом периоде создали Илья Сафонов и Василий Подколзин. При выходе «2 в 1» нападающий «Ак Барса» вывел партнера на бросок, но Подколзин предпочел сделать обратный пас — в итоге передачу перехватил защитник соперника Мышак.

Big block from Jan Mysak to stop a dangerous shot from Vasily Podkolzin pic.twitter.com/8OCrXvZLR4 — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 28, 2020

Россияне во втором периоде проводили еще больше времени в чужой зоне, но периодически пропускали острые контратаки. Аскаров сделал неточный пас, но сам же и исправил ситуацию шикарным сэйвом.

https://twitter.com/Dylan_Griffing/status/1343399842123567111

Российские нападающие пытались исправить ситуацию нестандартными действиями. Например, Максим Грошев совершил неплохой проход, но не смог переиграть вратаря.

This fourth line is showing fantastic chemistry. Maxim Groshev gets another big chance. pic.twitter.com/lWUSbc7pkC — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 28, 2020

Чехи умеют играть на контратаках, и молодежная сборная проявила это по максимуму. Мухамадуллин неудачно обработал шайбу на чужой синей линии, Рыхловски убежал в контратаку и нашел передачей Коффера. Шакир же и в завершающей стадии не доработал — именно он должен был накрывать автора гола.

Jakub Rychlovsk? takes advantage of Shakir Mukhamadullin and finds Filip Koffer. 1-0 to the Czechs. #WorldJuniors pic.twitter.com/MUDNrZjCYZ — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 28, 2020

Второй пропущенный гол также состоялся после ошибки российского защитника в чужой зоне. Ланг заблокировал бросок Чайки, убежал «1 в 0» и переиграл Аскарова.

Martin Lang blocks the shot from Daniil Chayka, recovers the puck, and beats Yaroslav Askarov. 2-0 to the Czechs. #WorldJuniors pic.twitter.com/012zCWfpf6 — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 28, 2020

Российская сборная пять раз играла в большинстве, но не смогла реализовать ни одного. Тотальное преимущество по владению шайбой и игре в чужой зоне не принесло абсолютно ничего. Чехи встречали атаки соперника очень глубоко, и команда Ларионова не смогла ничего с этим сделать. До плей-офф еще есть время, но сегодняшний матч не дал повода для оптимизма.

По-прежнему ничего не получается у тех, кто должен тащить на себе атаку — Подколзина, Амирова, Чинахова. Защитники очень много бросают от синей линии, но чаще всего — мимо ворот. А потери в чужой зоне обходятся слишком дорого. Следующий матч — с Австрией, и это отличная возможность восстановить уверенность. Вот только не стоит забывать, что мы и чехов не воспринимали как равных соперников.