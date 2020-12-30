Россия разгромила соперника, забили лидеры, заработало большинство. Но это была всего лишь Авcтрия

Команде нужно забыть эту игру и готовиться к битве со Швецией за первое место в группе.

Встреча с аутсайдером группы «В» — сборной Австрии — не принесла больших проблем. Команда Роджера Бадера проиграла предыдущие матчи американцам и шведам с общим счетом 0:15, практически потеряв шансы на выход в плей-офф. По всем компонентам россияне превосходили соперника, поэтому главным в подготовке стал правильный настрой. По разговору с одним из игроков сборной за день до матча с Австрией понял, что шапкозакидательства в коллективе нет.

Крупная победа полезна для россиян как минимум по двум причинам. Во-первых, мы набрали важные три очка и все еще претендуем на первое место в группе, что позволит избежать в 1/4-финала встречи с финнами или канадцами. Во-вторых, после «сухаря» с Чехией важно было вернуть уверенность в своих силах. Особенно, лидерам — Амирову, Подколзину, Чинахову, Хуснутдинову. Нападающие ярко отыграли на Кубке Карьяла, но в Эдмонтоне до сегодняшнего матча оставались в тени. Полным провалом их выступление не назовешь, но от лидеров ждешь, прежде всего, голов. Сколько уж вы создали моментов, спустя сутки никто не вспомнит.

После неудачи с Чехией Игорь Ларионов продолжил поиски оптимальных сочетаний. Амирова воссоединили с Хуснутдиновым и Подколзиным. Дебютировавший на МЧМ Михаил Абрамов вышел в центре с омской связкой Чинахов-Грицюк, а Илья Сафонов перешел в третье звено. Неизменной осталась только тройка Пономарева — к этим парням и не было никаких претензий.

Оставили вне заявки Владислава Фирстова и Даниила Чайку, чья грубая ошибка привела ко второму голу чехов. Защитника ЦСКА в паре с Кузнецовым заменил Роман Бычков, для которого этот матч стал первым на турнире. Ожидаемо дали отдохнуть Ярославу Аскарову. Какие бы надежды на суперталантливого вратаря на возлагал штаб сборной, дополнительный день на восстановление перед шведами не помешает. Возможность проявить себя получил Артур Ахтямов, которого австрийцы с первых смен нагрузили бросками. Но это продолжалось недолго — спустя несколько минут инициатива полностью перешла к парням Ларионова.

Делать выводы об эффективности перестановок по матчу с Австрией нельзя. Соперник позволял россиянам неприлично много, чего не придется ждать с теми же шведами. Надеюсь, что обойдется без последствий столкновение с бортом Чинахова, которого сбили с ног при выходе «один в ноль». Амиров отомстил за партнера, реализовав буллит. Егор же после того эпизода на льду так и не появился.

Here's the play that led to the penalty shot:



Arseni Gritsyuk (#NJDevils) sprung Yegor Chinakhov (#CBJ), and he was taken out on his way to the net. Chinakhov went to the bench looking very banged up. #WorldJuniors pic.twitter.com/vsiP3A81nj — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

Россияне только наращивали давление, ставя австрийцев в беспомощное положение. Приятно, что прорвало первое звено. Дубль оформил Василий Подколзин. Сначала нападающий настроил прицел и пробил вратаря прямым броском, а затем подкараулил отскок от щитков.

Vasily Podkolzin (#Canucks) makes it 2-0 with his first goal of the tournament! #WorldJuniors pic.twitter.com/k2zI3KivZJ — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

Vasily Podkolzin scores his second of the period! Great control in front of the net. #WorldJuniors pic.twitter.com/ymMuVM8pRD — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

Прервал голевое затишье и Марат Хуснутдинов. Бычков длинным пасом отправил партнеров в отрыв, Подколзин бросил вратарю в «домик», а Хуснутдинов завез шайбу в ворота. Такой феерии и ждали от первого звена. Главное, перенести ее на следующие матчи.

Roman Bychkov fires it up to Vasily Podkolzin, his shot seeps through and MARAT KHUSNUTDINOV puts it home. His first of the tournament. #WorldJuniors pic.twitter.com/dkJr1O4OLk — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

Второй период в исполнении россиян оставил вопросы. Максим Грошев не забил в пустой угол, не использовали моменты Амиров и Подколзин. Против пассивного соперника фактор дальней лавки должен был стать определяющим преимуществом. Можно плести кружева в атаке, контролировать шайбу, разыгрывать до верного — все, как мы любим. Однако вскрылась старая проблема с реализацией. Мало того, что австрийцы не позволили упрочить преимущество, так еще и сами забросили первую шайбу на турнире, поймав россиян на контратаке. Ни Подколзин, ни Бычков помещать бросить Лукасу Талеру не смогли. Ахтямов остался без «сухаря».

Nice pass from Marco Kasper to find Senna Peeters for Austria's first goal of the game. #WorldJuniors pic.twitter.com/sl00YF5SiX — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

Россию и Австрию до очной встречи объединял один неприятный факт. Только эти сборные не забивали в большинстве на МЧМ. Правда, у парней Ларионова было пять попыток, а у австрийцев только две. Сегодня первого российского большинства пришлось ждать до третьего периода. Розыгрыш получился простым, но эффективным. Князев набросил от синей линии, а Хуснутдинов удачно экранировал перед вратарем, не позволив среагировать на летящую шайбу.

В концовке австрийцы откровенно устали и пропустили еще две шайбы от Егора Афанасьева и Арсения Грицюка. Россияне одержали яркую победу, но эйфорию от разгрома нужно оставить в раздевалке и идти дальше с холодной головой. Проходных соперников на турнире больше не будет. Впереди матч со шведами, который станет решающим в группе.

Mikhail Abramov (#LeafsForever) generates a flurry of chances, he hits the post and Yegor Afanasyev (#Preds) nets his first of the tournament. #WorldJuniors pic.twitter.com/m42gdh8Tki — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020