С Канадой Россия в четвертьфинале не сыграет. А когда это может случиться? Еще больше раскладов на МЧМ

Все нюансы регламента молодежного чемпионата мира

Матчами Чехия — Австрия (7:0), Канада — Финляндия (4:1) и Швеция — США (0:4) завершился групповой этап МЧМ. Итоговые таблицы групп выглядят так:

Группа А: Канада — 12 очков, Финляндия — 9, Германия — 5, Словакия — 4, Швейцария — 0.

Группа В: США — 9, Россия — 8, Швеция — 7, Чехия — 6, Австрия — 0.

Швейцария и Австрия покидают турнир, а четвертьфинальные пары сложились следующим образом:

Канада — Чехия (3 января, 3.00 мск)

Финляндия — Швеция (2 января, 23.30 мск)

Россия — Германия (2 января, 20.00 мск)

США — Словакия (3 января, 6.30 мск)

Можно ли уже просчитать дальше путь для сборной России в случае победы? Точный — нет, поскольку регламент МЧМ предполагает отсутствие четкой сетки плей-офф. Перед полуфиналами происходит посев четырех оставшихся сборных по следующим критериям на групповом этапе: 1) место в группе 2) очки 3) разность шайб 4) голы

Команда с первым посевом из оставшихся сборных сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей. Перед четвертьфиналами этот рейтинг выглядит так:

1. Канада. 2. США. 3. Финляндия. 4. Россия. 5. Швеция. 6. Германия. 7. Чехия. 8. Словакия.

Рассмотрим самый вероятный вариант результатов четвертьфиналов — в парах с участием Канады, США и России побеждают фавориты. Тогда в полуфиналах сыграют:

— Канада (1) — Россия (4), США (2) — Финляндия (3), если финны победят шведов

— Канада (1) — Швеция (5), США (2) — Россия (4), если шведы победят финнов

Что будет в случае сенсаций в матчах Канады и/или США? Тогда в полуфиналах сыграют:

— Канада (1) или Чехия (7) — США (2) или Словакия (8), Россия — Финляндия (3) или Швеция (5), если в четвертьфинале проиграет или Канада, или США

— Финляндия (3) — Словакия (8), Россия (4) — Чехия (7), если в четвертьфиналах проиграют и Канада, и США, а финны победят шведов

— Россия (4) — Словакия (8), Швеция (5) — Чехия (7), если в четвертьфиналах проиграют и Канада, и США, а шведы победят финнов

Календарь матчей, расписание и пары плей-офф, результаты игр группового турнира и турнирные таблицы — в разделе МЧМ-2021.