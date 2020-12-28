Пресс-конференция после поражения от чехов.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Чехия U20 — Россия U20 — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Коффер — 1 (Рыхловски), 36:38 — 1:0. Ланг — 1, 45:07 — 2:0.

Вратари: Паржик — Аскаров (58:09).

Штраф: 20 — 4.

Броски: 29 (11+13+5) — 30 (9+15+6).

Судьи: Гуен, Ковальски.

28 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов после поражения от чехов (0:2) в матче молодежного чемпионата мира.

Игорь Ларионов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Соперник сыграл в хорошо организованный оборонительный хоккей. Мы должны лучше играть под чужими воротами, на отскоках, — отметил Ларионов.

— Ноль голов за матч — что с атакой?

— Безусловно, это не может не беспокоить. Мы сделали перестановки, попробовали разные сочетания. Очень много бросков наших было блокировано — 25 или 26. Не доводим шайбу до ворот, не доводим отскоки — нам надо будет поработать ближайшие полтора дня.

— Почему не играет Михаил Абрамов?

— Никто не застрахован от травм: посмотрим ситуацию после матча, кто как себя чувствует. Завтра примем решение. Планируется, что он сыграет с Австрией.

— Вы говорите, что хотите видеть от команды комбинационный хоккей. Что мешало сегодня ребятам проявлять творчество?

— Можно привести аналогию с матчем чемпионата мира по футболу России против Испании. Чехи плотно построили оборону в средней зоне, они отдали периметр. Пробиться через пять игроков было сложно. Мы не можем дать хоккеистам лекала, чтобы они всегда действовали именно так. Игра сама диктует условия.

— Наверное, большего ждете от Подколзина, Амирова, Чинахова. Может быть, их нужно как-то завести, посадить? Хартли говорит, что Чинахову нужно в кого-то врезаться, чтобы завестись.

— В КХЛ другой хоккей — там 60 матчей и есть время кого-то посадить. Здесь нужно найти подход к игрокам. У меня нет претензий по отношению, отдаче. Может быть, игра с Австрией поможет ребятам поймать уверенность. Когда соперник отдает весь периметр, ребятам непривычно.

— Что произошло с защитниками, допустившими ошибки при голах?

— Минуту и 20 секунд мы были в чужой зоне, пошла контратака... Может быть, хорошо, что это случилось сегодня, а не в финальной части соревнований. Ошибаются все, даже великие защитники. Мы верим в каждого нашего игрока. Это неплохой урок, чтобы двигаться дальше.

— Не было недонастроя на чехов, которых до этого разгромили шведы?

— Такого не было. Мы предупредили ребят перед игрой, говорили, что в прошлом году мы проиграли чехам. Это исторически непростой соперник. Вопроса недооценки вообще не стояло. Мы видели, что настрой у ребят был сильный.

Егор Спиридонов, нападающий сборной России

— Нужно больше остроты, чаще бросать по воротам, закрывать вратаря. У нас были моменты, но чехи хорошо сыграли в обороне. У меня был один момент в большинстве. Чинахов сделал мне пас, я не реализовал момент. Очень обидно было.

Ян Кузнецов, защитник сборной России

— То, что чехи так играли, это не стало сюрпризом. Они часто играют на контраатаках. Надо двигать шайбу быстрее, бросать мимо игроков. Будем работать над этим.

Лукаш Паржик, вратарь сборной Чехии

— Великолепное чувство. Мы отлично сыграли как команда. Парни заблокировали много бросков, очень помогли мне. Здорово, что тренеры доверили мне именно этот матч.