Идеального разгрома Австрии не вышло. Что пугает в сборной России перед битвой со шведами

Итоги игры с аутсайдером турнира перед ключевой встречей группового этапа.

Молодежный чемпионат мира

Группа В

Австрия U20 — Россия U20 — 1:7 (0:4, 1:0, 0:3)

Голы: Амиров — 1 (буллит), 4:04 — 0:1. Подколзин — 1 (Бычков, Чистяков), 6:11 — 0:2. Подколзин — 2 (Князев, Амиров), 13:44 — 0:3. Хуснутдинов — 1 (Подколзин, Бычков), 16:19 — 0:4. Петерс — 1 (Каспер), 27:38 — 1:4. Князев — 1 (бол., Афанасьев, Хуснутдинов), 41:46 — 1:5. Афанасьев — 1 (Абрамов, Грицюк), 57:44 — 1:6. Грицюк — 1 (Афанасьев, Бычков), 58:29 — 1:7. Вратари: Бранднер — Ахтямов. Штраф: 4 — 14. Броски: 18 (9+6+3) — 50 (17+13+20). Судьи: Блоски, Пирс.

30 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Травма Чинахова

Худшее, что могли произойти, — потерять одного из лидеров перед ключевым матчем с Швецией. Чинахов на МЧМ был не слишком убедителен (всего 1+0 в 3 играх, если считать товарняк с Канадой, причем гол был в пустые ворота), но и до Австрии Егор, в отличие от Подколзина и Чинахова, хотя бы постоянно имел моменты — пусть и запарывал их.

Ap?s essa penalidade de Jacob Pfeffer em Egor Chinakhov, a R?ssia teve um shootout a favor, convertido por Amirov pic.twitter.com/uOoBQwzzAU — Liga Kontinental (@LigaKontinental) December 30, 2020

Форвард «Авангард» избавил сборную от необходимости мучиться с первой шайбой Австрии, заработав буллит, но врезался в борт. Травма, судя по словам Игоря Ларионова, не страшная, но риск, что Чинахов не сыграет против шведов, есть. Решение будет принято уже завтра.

В итоге Егор пропустил почти весь матч и не смог, как тот же Подколзин, поднять на более слабом сопернике свою уверенность, отсутствие которой мешало забивать. И не смог поиграть вместе с поднятым из запаса Абрамовым — Ларионов явно рассчитывал найти Чинахову другой вариант (не Сафонов и не Башкиров) в центре.

Результативность нападающих

К первой тройке сегодня вопросов нет — результат она сделала, особенно усердствовал Подколзин. Амиров, правда, продолжает подозрительно много уклоняться от силовой борьбы — опасность, что в топ-матчах он снова превратится в невидимку, никуда не делась.

Vasily Podkolzin (#Canucks) makes it 2-0 with his first goal of the tournament! #WorldJuniors pic.twitter.com/k2zI3KivZJ — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

Травма Чинахова помогла подняться с позиции 13-го форварда Афанасьеву, который не мог найти себе места в первых матчах, и хотя в концовке тройка Грицюк — Абрамов — Афанасьев смогла пробить австрийцев, причем дважды. Впервые появившийся на МЧМ Абрамов выглядел значительно креативнее форвардов из боттом-6 и, вероятно, останется в составе в игре со Швецией.

Mikhail Abramov (#LeafsForever) generates a flurry of chances, he hits the post and Yegor Afanasyev (#Preds) nets his first of the tournament. #WorldJuniors pic.twitter.com/m42gdh8Tki — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

Пугает, что даже Австрии не смогли забить две другие тройки. Четвертая (Бардаков — Пономарев — Грошев) хотя бы проявила себя против США и много давила, пусть и не особо искусно, сегодня, а вот звено Спиридонов — Сафонов — Башкиров смотрелось максимально грустно: химии нет, класса, чтобы возить австрийцев, тоже, а габариты на пятачке эти совсем не маленькие парни используют слабо. В таком виде эта тройка почти обречена на исключительно оборонительные функции. Возможно, стоит вернуть Сафонова к Чинахову, если тот сможет сыграть, и образовать такие два звена:

Грицюк — Сафонов — Чинахов

Спиридонов (Башкиров) — Абрамов — Афанасьев

Контратаки соперников

Австрия и Чехия на двоих забили Швеции и США один гол, а России три — и все после контратак и ошибок наших защитников. Увы, дебютант турнира Бычков, который заменил в составе Чайку, был на льду, когда Ахтямов пропускал единственную шайбу, но в остальном игрок системы «Локомотива» был хорош: три голевые передачи и более грамотный и умный хоккей, чем у напоровшего против чехов защитника ЦСКА.

Nice pass from Marco Kasper to find Senna Peeters for Austria's first goal of the game. #WorldJuniors pic.twitter.com/sl00YF5SiX — Dylan Griffing (@Dylan_Griffing) December 30, 2020

Ларионов уже сказал, что Чайка сыграет против шведов: в его габариты и мощь он верит больше, но дать матч Бычкову — хороший запасной вариант на случай, если Чайка на пару с Кузнецовым опять будут слишком тревожить тренера и болельщиков.

Непонятное большинство

Россия все-таки забила первый гол в большинстве на турнире, но из-за маленького числа удалений у Австрии (два) оценить какие-то реальные изменения сложно. В отсутствии Чайки в спецбригаде с одним защитником появился Князев — это принесло результат, посмотрим, останется ли он на этом месте и завтра.

Уже мало кто помнит, но еще три-четыре года назад Артемий котировался вообще как сильнейший хоккеист по своему возрасту (2001 г.р.) в стране за счет сумасшедшей для защитника статистики. Князев действительно выделяется умением играть в атаке, но «русский Эрик Карлссон» из негабаритного игрока вряд ли выйдет — не хватает катания, да и технически это хороший уровень, но не элитный.

Князев в итоге даже не попал в первоначальную заявку на сбор перед МЧМ, так как пропустил Кубок Карьяла по медицинским причинам, а железным кандидатом в сборную не был. К счастью, потом его все-таки позвали, и есть шанс, что именно Артемий сможет исправить пока неработающее российское большинство.