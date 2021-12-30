Вице-президент хоккейной ассоциации Канады считает правильным решением отмену МЧМ

Вице-президент хоккейной ассоциации Канады Дин Макинтош прокомментировал отмену молодженого чемпионата мира.

«Ситуация с COVID-19 постоянно меняется, и с тех пор, как мы начали планировать чемпионат мира, мы были уверены в действующих протоколах охраны здоровья и безопасности. Работая с Агентством общественного здравоохранения Канады и ИИХФ, мы были уверены в нашем плане и продолжали постоянно обсуждать их со всеми заинтересованными сторонами, чтобы наши протоколы были согласованы с правительством Альберты.

Вскоре после прибытия команд в Канаду протоколы по охране здоровья и безопасности были усилены, и было введено ежедневное тестирование, чтобы гарантировать раннее выявление случаев Covid-19 и минимизировать распространение среди участников и сообщества. Мы разочарованы, но это правильное решение, учитывая текущую ситуацию", — приводит пресс-служба организации слова Макинтоша.