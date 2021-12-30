Хоккей
МЧМ по хоккею 2022
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Команды
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Вице-президент хоккейной ассоциации Канады считает правильным решением отмену МЧМ

03:45

Вице-президент хоккейной ассоциации Канады Дин Макинтош прокомментировал отмену молодженого чемпионата мира.

«Ситуация с COVID-19 постоянно меняется, и с тех пор, как мы начали планировать чемпионат мира, мы были уверены в действующих протоколах охраны здоровья и безопасности. Работая с Агентством общественного здравоохранения Канады и ИИХФ, мы были уверены в нашем плане и продолжали постоянно обсуждать их со всеми заинтересованными сторонами, чтобы наши протоколы были согласованы с правительством Альберты.

Вскоре после прибытия команд в Канаду протоколы по охране здоровья и безопасности были усилены, и было введено ежедневное тестирование, чтобы гарантировать раннее выявление случаев Covid-19 и минимизировать распространение среди участников и сообщества. Мы разочарованы, но это правильное решение, учитывая текущую ситуацию", — приводит пресс-служба организации слова Макинтоша.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Читайте также
Самоуничтожение мирового хоккея. Олимпиада — без НХЛ, МЧМ — отменен, какой кошмар стоит ждать дальше?
ФХР выразила сожаление из-за отмены молодежного чемпионата мира
1
0
Реклама
Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен